Qué pasará con Facundo Campazzo en la NBA

Con la euforia y la emoción por su arribo a la NBA que parece ya quedar atrás y haberse desgastado, Facundo Campazzo cada vez tiene menos minutos y su lugar en la rotación de Denver Nuggets está cerca del fondo del banco de suplentes.

Durante la primera temporada en la mejor liga del mundo de básquet, jugó un total de 65 partidos. Yendo de menos a más, finalizó la 2020/21 con un promedio de 6.1 puntos, 3.6 asistencias y 2.1 rebotes, con 38% de tiros de campo en casi 22 minutos de juego.

En Playoffs, potenciado por la lesión de la estrella canadiense Jamal Murray y la ausencia de perimetrales, cumplió con un rol de importancia en los Nuggets. Sin embargo, a pesar de la buena noticia para el cordobés, el nivel colectivo no fue el óptimo y se despidieron rápidamente de la postemporada.

Sus minutos de juego a lo largo de las dos series de playoffs subieron a 27, aumentando a su vez el promedio de puntos a 9.3, asistencias a 4.1 y rebotes a 3.0.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron el inicio de una merma en su nivel de juego. Lejos del mejor Campazzo de la Selección Argentina, el ex Real Madrid quedó fuera en cuartos y sólo pudo ganarle a Japón.

La temporada 2021/2022 arrancó con mucha expectativa para el ahora capitán argentino. La sed de revancha y el pequeño incremento en el protagonismo que le brindaba el entrenador Michael Malone pronosticaban un año que difería con el que finalmente resultó.

Algo de obsesión por las estadísticas a la hora de evaluar el rendimiento por parte del cuerpo técnico y la falta de respuestas en los resultados por parte de “Facu”, lo sentaron más tiempo en el banco y lo arrastraron al fondo de la rotación.

Uno de los puntos más bajos en su participación fue en los duelos del 3 y 4 febrero ante Utah Jazz y New Orleans Pelicans, respectivamente. En ambos los Nuggets perdieron y Campazzo no tuvo minutos.

