Diversión y emociones en el torneo de verano

El "Colegial" y el "Mensana" igualaron 2 a 2 por la Zona B. Lucio Culler y Nicolás Abasolo marcaron para Ateneo, en tanto que Emanuel Vatt anotó los dos tantos para Gimnasia.

En una noche ideal para la práctica del deporte y con una buena concurrencia de público, en la noche de este martes se llevó a cabo la 4a fecha del grupo B del torneo de verano. La jornada se inició con un entretenido partido entre Ateneo Inmaculada y Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. El mismo finalizó empatado en dos goles.

Ni bien comenzó el encuentro, Ateneo se puso en ventaja a través de un tiro libre ejecutado desde el sector izquierdo, el cual encontró a Culler en el punto penal para marcar el 1-0 antes del minuto de juego; duro revés para el conjunto de Ciudadela.

Con el marcador a su favor, los dirigidos por Federico Bonatti se preocuparon por tener el dominio del balón y generar un juego lento que busque alarmar al rival. Sin embargo, su pasividad también se reflejó a la hora de atacar debido a que las pocas chances elaboradas fueron por errores en la salida del rival y tiros desde lejos.

Por su parte, el "Mensana" se acomodó en el campo con el correr del tiempo. Abrió la cancha por los costados y realizó una presión alta con la intención de robar la pelota lo más cerca del arco defendido por Lovera. Elaboraron la mejor jugada colectiva del primer tiempo: apertura del esférico al lado izquierdo, pase en profundidad para el "colo" Serrano y centro bajo que Vatt dominó y definió. La jugada tenía destino de gol pero el arquero local evitó la conquista.

En la parte final

El complemento arrancó mejor "el Colegial" pero fue solo un espejismo. Transcurridos diez minutos, Gimnasia volvió a adueñarse del juego pero aún sin eficacia en el arco contrario. La efectividad llegó recién a los 22, tras una recuperación del ingresado García y una buena definición del 9 pistolero.

Cuando el equilibrio del partido se dio en el marcador, Ateneo volvió a golpear en el momento justo. Tres minutos después del empate, llegó un centro pasado que bajó con categoría Lobos y, tras un pase atrás, Abasolo finalizó la acción con un potente y certero disparo. Nuevamente, los de Inmaculada se adelantaban en el tanteador.

La pelota parada permitió la igualdad definitiva a diez minutos del final. Vatt impactó de cabeza un libre dirigido al segundo palo y renovó las esperanzas de Gimnasia.

Los momentos finales fueron muy cambiantes y cualquiera de los equipos se pudo haber llevado los tres puntos. Peralta Pino malogró dos mano a mano con Salvagiot y Gimnasia tampoco logró dar el golpe crucial.

De esta forma, Ateneo quedó con 4 unidades y sin posibilidades de disputar la final del Tiburón Lagunero; el viernes jugará la última fecha ante El Quillá. Gimnasia cerró su participación en el certamen con 2 unidades.

Síntesis

Ateneo Inmaculada (2): Ignacio Lovera; Federico Cáceres, Agustín Lobos, Darío Tomadín, Martín Degrave, Luis Chiaraviglio, Lautaro González Riaño, Wenceslao Weisser, Lucio Culler, Nicolás Abasolo y Lucas Rostand. DT: Federico Bonatti. Ingresaron: Federico Lerman, José Kaial, Juan Chiaraviglio y Conrado Peralta Pino.

Gimnasia y Esgrima (2): Emanuel Uriarte; Exequiel Panizza, Santiago Vanni, Dimas Jubany, Facundo Ravelli, Mateo Cagliaro, Bruno Amici, Agustín Ferrer, Emanuel Vatt, Francisco Serrano y Pablo Villanueva. DT: Francisco Gozalbez. Ingresaron: Mauricio Salvagiot, Francisco Galetto, Lautaro García y Santiago Comín.

Goles: Lucio Culler (A), Nicolás Abasolo (A) y dos de Emanuel Vatt (GyE).

Árbitro: Omar Pereyra.

Estadio: Ciclón Racing.

Cobertura: Juan Manuel Oliviero.

A segunda hora

Por otro lado, Argentino de San Carlos (7) empató con el club Náutico por 1 a 1 y jugará todas sus posibilidades cuando se enfrente a Sportivo Guadalupe (6). El gol de "Tino" de San Carlos fue anotado por Martín Dall'asta a los 25 min. del segundo tiempo, en tanto que Eduardo Hernández, igualó a los 29 minutos del mismo periodo.

Lo que viene

Este jueves, la quinta fecha de la Zona A tendrá el siguiente orden: a las 20, Ciclón Racing vs Unión, y a las 22, Newell's vs La Salle; libre: El Pozo. Para el viernes, la fecha 5 de la Zona B tendrá estos partidos: a las 20, Ateneo vs El Quillá y a las 22, Argentino (San Carlos) vs Sportivo Guadalupe; libre: Gimnasia.