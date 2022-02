Rosario: comercios cierran sus puertas tras ataques a tiros y extorsiones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de una concesionaria de autos ubicada sobre bulevar Oroño al 5500 y de una carnicería en bulevar Seguí y Lavalle.

Carlos Retamal

El titular de una concesionaria de autos ubicada en la zona sudoeste de Rosario decidió cerrar sus puertas tras un segundo ataque a tiros contra el frente del local, ubicado sobre bulevar Oroño al 5500 y por recibir un pedido: dinero a cambio de poder seguir funcionando. La misma decisión tomó un carnicero de bulevar Seguí al 3900, luego de dos ataques a tiros en menos de 72 horas.

«Ganaron ellos». Con esta frase, el dueño de la concesionaria Firpo, ubicada en la esquina de Oroño e Hilarión de la Quintana, resumió la decisión tomada en la noche del martes, tras el segundo ataque a tiros contra el frente de su local. El primero había sido el viernes pasado, casi cerca de la medianoche, y el ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Pero en la jornada del martes, el ataque mostró el grado de impunidad con la que se manejan los tiratiros: fue pocos instantes después del cierre del local, cuando todavía su propietario estaba dentro del comercio y dos personas pasaron en moto y efectuaron varios disparos.

El viernes, las balas agujerearon los vidrios, que fueron cambiados entre lunes y martes. Mientras que en el segundo ataque, los plomos también impactaron en el parabrisas de uno de los autos y en una pared.

“No sé qué más hacer. Hago denuncias y no pasa nada. Yo no tengo problemas con nadie, todos los vecinos del barrio me conocen. Lamentablemente voy a cerrar. Ganaron ellos”, dijo el comerciante.

En el lugar, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) levantó media docena de vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar.

La semana pasada, tras el primer ataque a tiros, el comerciante entendió ‘el mensaje’ y como respuesta, dijo que no pagaría «ni cinco centavos» para poder trabajar. Pero luego de un segundo ataque y de otro mensaje en el cual le reclamaban dinero para arreglar porque de lo contrario no viviría tranquilo, anunció que cerraba sus puertas, algo que concretó en la jornada de este miércoles 9 de febrero.

“Tengo que cerrar, ganan ellos siempre, no hay nadie que los agarre. No se puede hacer nada, es increíble. Yo pago mis impuestos para que me cuiden; la policía trabaja pero no pueden hacer mucho más. Me atienden, denuncio pero no le encuentro la vuelta”, terminó diciendo.

Carnicería cerrada

La misma decisión tomó un carnicero que alquila un amplio local en la esquina de bulevar Seguí y Lavalle, luego de dos ataques a tiros, el miércoles y el sábado de la semana pasada, cuando el local estaba cerrado.

Ante la primera balacera, el carnicero había opinado que los atacantes «se habían equivocado» de lugar, ya que las ventas cayeron muchísimo. Pero luego de un segundo ataque, entendió que “los muchachos quieren plata”, en referencia a los atacantes.

En ambas oportunidades, las balas impactaron contra las persianas del comercio.

Luego de los dos ataques, el carnicero dijo que recibió mensajes en los cuales le decían que si no pagaba, la próxima vez iban a tirar con el local abierto, por lo que decidió cerrar.

“Hace 12 años arranqué con una bici, vendiendo milanesas en el barrio, la gente me conoce, somos trabajadores, pero ya no hay códigos, tengo que cerrar”, sostuvo el carnicero.

“Cierro porque no me dan otra opción”, terminó diciendo.