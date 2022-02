Turf llega a Tribus: "es un gran momento para ir a ver a la banda"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda que lidera Joaquín Levinton estará en el local de República de Siria 3572 el domingo 13. Durante el concierto, sonarán los hits que gestaron durante más de 25 años, pero también temas nuevos. El guitarrista Leandro Lopatín se refirió a las circunstancias de renovado brío que atraviesa el grupo. “Estamos con mucha efervescencia”, aseguró.

Turf llenará de música la noche santafesina del domingo 13. Ese día, a partir de las 21, la emblemática banda que tiene como figura principal a Joaquín Levinton se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). Los músicos recorrerán clásicos que ya son como “Casanova”, “Magia Blanca” y “Loco un poco”, pero también pondrán al ruedo algunas novedades. De hecho, el grupo presentó algunos adelantos del próximo disco, que se editará pronto.

Leandro Lopatín, guitarrista de Turf, dialogó con este medio y aseguró que visitar la ciudad de Santa Fe será una ocasión especial. “Es un gran momento para ver a la banda. En realidad, para ver a las bandas, en general. Después del tiempo de encierro, volver a tocar hace que estemos todos sacados y efervescentes. Venimos tocando todos los fines de semana, entonces la banda está muy aceitada. Y el público está igual que nosotros, con una excitación y un fervor increíbles. Parecen los años ‘70. Además, nos enteramos que el lugar está increíble para tocar, así que la verdad es un momento inmejorable, estamos muy contentos”, consideró.

Sin rollos con los éxitos

-En una entrevista Joaquín señaló que ustedes son “la banda de culto más popular”. Si se toma en cuenta el lugar que ocupan varias canciones de la banda en el imaginario de los argentinos, la afirmación tiene un fuerte asidero. ¿Cómo explican que determinadas propuestas tengan tanta llegada a la gente?

-Hay cosas en la vida que no son fáciles de explicar, que son complejas. Como por ejemplo que una canción se haga masiva o no. ¿Quién lo sabe? Si fuera así, todos los grupos lo harían. Hay muchos factores. Estamos muy honrados y orgullosos de eso, igual seguimos sacando igual mucho material nuevo. En los ‘90, cuando arrancamos, había bandas que no querían tocar sus temas más conocidos, nosotros nunca tuvimos ningún rollo con eso. A eso creo que se refiere Joaquín cuando dice eso. Somos una banda muy rockera y creo que por eso logramos muchos hits, nos salen así.

Raíces y amor

-Cuando se formaron, en los 90, se distinguieron por dar continuidad a la mejor tradición del pop argentino ¿Un cuarto de siglo después las influencias siguen siendo las mismas o se han modificado?

-Al principio había mucho del rock de The Who, los Rolling Stones y los Beatles. También Charly García, los Ratones. Después el tiempo fue pasando y cada uno tuvo sus influencias y que a cada uno le gusta más una determinada cosa. Pero las raíces son las raíces. El concepto es siempre el mismo y el amor es siempre el mismo.

Juegos y psicodelia

-Presentaron la canción “Gatitas y ratones”, que tiene una letra muy particular. Dice, por ejemplo, “hoy creo que si intento puedo detener el tiempo y manejarlo a voluntad para adelante o para atrás, vuelvo a cero desde cero, último en llegar primero y tengo la tranquilidad de haber dejado lo mejor que tengo” ¿Esta canción, que parece algo nostálgica, marca el tono que tendrá el disco?

-Creo que en esa canción hay juegos de palabras bastante disparatados, como el “último en llegar primero”. La música es mía, la letra de Joaquín, que no es para nada un tipo nostálgico, entonces me parece que son más bien juegos de palabras sueltos y psicodelia narrativa. No me parece que sea nostálgico. Es un tema que tiene un sonido muy moderno. En realidad Turf es un grupo muy moderno, que usaba trompeta en 2000 cuando nadie las usaba y era loco, era raro. Después hubo muchas bandas que tomaron eso. Por otra parte Joaquín cantando eso me hace acordar a Mick Jagger en “Miss You”.

Un loco lindo

-¿Cómo transitan esta renovada popularidad que brinda la participación de Levinton en la tercera temporada del reality MasterChef Celebrity?

-Estamos muy sorprendidos, es una locura ver a Joaquín en Telefé en el horario prime time. Yo no veo mucha televisión pero todos me comentan “es increíble lo de Joaquín” y yo les contesto que sí, que conozco esos chistes hace veinte años. Nos pone contentos que la gente pueda disfrutar a ese loco lindo. Además, él está muy contento, un poco cansado porque tiene que grabar todos los días y los fines de semana canta con nosotros, está a full.

