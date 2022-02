https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 14:48

14:45

Arden las redes Las mejores fotos de las vacaciones de Sol Pérez en las playas de México

Sol Pérez junto a su novio Guido Mazzoni se encuentran por estos días disfrutando de las playas de México.

Foto: Instagram

La modelo y conductora compartió en su cuenta de Instagram las primeras imágenes que se tomó ni bien pisó arenas aztecas.

Foto: Instagram

Desde Costa Mujeres, publicó: “Que lindo volver a uno de los lugares más lindos que conozco, viva México”.

Foto: Instagram

Sol pasó fin de año junto a su pareja en Punta del Este y ahora volvieron a emprender viaje con rumbo caribeño.

Foto: Instagram

Previo a dejar el país, la modelo compartió en sus redes sociales un rotundo cambio de look: volvió al oscuro en su cabello. Al respecto, reconoció: "Lo torturé (al novio) porque ya le había mandado antes una foto de cómo quería el pelo. Entonces, él ya sabía que me iba a cambiar el color. Soy muy intensa, el día de la peluquería me saqué una foto, se la mandé y me dice ‘te queda hermoso’. Pero lo torturé preguntándole ¿cuál te gusta más? ¿antes o ahora? Tiene que decir muchas veces que le gusta este”.

Foto: Instagram

En un reportaje reciente, adelantó posibles fechas sobre su boda. “Yo quiero casarme en marzo y Guido quiere noviembre, pero sabemos que las ganas están en el 2023. Viendo como está todo, me encantaría que esté todo mucho más tranquilo, en relación a la pandemia. Que todos puedan estar tranquilos, seguros y se pueden divertir sin estar pensando constantemente en los contagios”, explicó.