Línea directa: "desagües", "atados de pies y manos", "felicitaciones" y otros mensajes

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 15:32

15:31

Desagüe

JOSÉ OLIVA

"Le pregunto al Sr. Intendente ¿qué pasó con el desagüe cloacal de la zona noroeste? Desapareció el obrador y nadie dio explicaciones. Al intendente lo he visto en el centro vacunatorio y de castración de animales, lo que me parece bien, pero creo que esta obra tan importante, que beneficiaría a los barrios del nordeste (porque Santa Fe extiende hacia el norte) merece que le presten atención y necesitamos una explicación sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias por el espacio".

****

Asentamiento

UN LECTOR

"Es una vergüenza que el LIF (el laboratorio de la provincia) esté cada vez más rodeado de ranchos. ¿El último? En la vereda del boulevard French...".

****

Atados de pies y manos

UN LECTOR

"El régimen chino suma a la Argentina a la Nueva Ruta de la Seda, a través de préstamos que nuestro país no va a poder devolver. La oposición no reacciona. Todos de brazos cruzados, como dormidos, mientras nos entregan atados de pies y manos, todos 'vacunados'. No tenemos destino como pueblo".

****

Soberanía

UN LECTOR

"Respecto a los sucesos acontecidos en Lago Escondido, quiero decir que la ausencia de la intervención de los estados nacional y provincial, son realmente lamentables. Y hablan a las claras del cipayismo presente en todos nuestros funcionarios y gobernantes. Es lastimoso cómo la soberanía de un país sufre la afrenta de un individuo privado al que las fuerzas nacionales y de Río Negro le dejan hacer lo que quiere. La ley prohíbe la compra de tierras fronterizas por parte de extranjeros. No conforme con haber comprado grandes extensiones de nuestra tierra, este hombre impide el ingreso al lago, siendo que por ley está obligado a permitir el ingreso de cualquier individuo a los cursos de agua. Es una vergüenza".

****

Política

MARIO ALFREDO PILO

"Nunca tuve pelos en la lengua para hablar en los estrados públicos o a través de la prensa independiente con fuerza de halcón y no con el buenismo del lenguaje políticamente correcto. No me ha ido bien en política, en un pueblo de conformistas aborregados, que ni siquiera quieren discutir, criticar ni argumentar, sea por miedo, precaución o simple imbecilidad. Los Moreau, han vindicado su pertenencia radical a un espacio dentro del Frente de Todos. Así como la UCR histórica puede y debe votar toda opción republicana, aunque sea liberal, como en el caso de Macri, sin ser parte de esos gobiernos, muchísimo menos puede formar parte de un gobierno peronista de cualquier signo, siempre autocráticos. Hemos pedido la expulsión de la familia Moreau de la Unión Cívica Radical. Deben irse sin ensuciarla. Hemos sido la reserva moral de la república. Con ustedes sólo seríamos los traidores éticos e inmorales de la república".

****

Planes

JUAN R. BELL

"En enero pensamos 'bien, ya estamos listos para comenzar a realizar lo que hemos planificado el año que pasó. Pero el calor es muy fuerte, entonces lo dejaremos para Febrero'. Hay que aprovechar el estío para ir a la playa, descansar y 'cargar las pilas'. Y entonces nos dedicamos a hacer nada, total la administración pública descansa. Hasta los políticos lo hacen y nos preguntamos ¿de qué están cansados? Pero como ellos lo deciden, hacen lo que quieren. Casi seguro, este mes comenzaremos a pagar lo que hemos comprado en diciembre para las fiestas, y calcular lo que necesitarán los chicos, para el colegio. ¿Dan las cuentas? Jamás, pero igual hay que poder. Y comenzamos a apurar el paso del tiempo, para llegar al próximo cobro. Cuando menos nos damos cuenta, llevamos los chicos al colegio y ya comienza a amanecer más tarde. Y estamos trabajando a media máquina, recordando el 'dolce far niente' que tuvimos en el verano. Luego de una inmensa cantidad de festivales, comienzan los partidos de futbol y las especulaciones sobre el Mundial. Y los sueños, anhelos y planes los dejamos para el mes que viene. Pero con seguridad, ahí vamos a comenzar a hacer ese curso, ese taller o ese emprendimiento. Pero ¿y si lo dejamos para el otro mes? Bueno ya veremos. Por lo tanto, después mando este mensaje, no hay apuro, tal vez estén de vacaciones también...".

****

Llegan cartas

A los editores del Suplemento "MIRÁ!"

STELLA RICOTTI

Antes que nada, me presento: soy profesora de Matemática, autora del libro "Geometría y Origami"(pueden Googlealo), autora del Curso "Origami y Geometría" on line (www.museodelorigami.org/cursos), origamista y Secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación "Plegando al Sur" que nuclea a los Origamistas de Argentina… y, por supuesto, vivo en Santa Fe.

¡Quiero felicitarlos por el suplemento, N*318 que salió publicado el domingo pasado!

Y quiero sugerirles que sería interesante continuar con propuestas de Origami para niños, proponiendo actividades para incorporar este arte milenario en el trabajo escolar, especialmente en Matemáticas…

Les dejo la idea para posteriores publicaciones. Deseo que esto que iniciaron ayer, sea un comienzo y puedan ofrecer desde El Litoral mucho más.

Los saludo afectuosamente.