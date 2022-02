https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una entrevista, el jugador comentó que fue su “elección” para poder “ayudar a su equipo” a ganar La Liga.

El equipo del Cholo Joao Félix jugó seis meses lesionado en el Atlético de Madrid que consiguió La Liga 2021

Una de las últimas grandes incorporaciones que realizó Atlético Madrid fue en 2019, cuando el equipo del Cholo Simeone compró a Joao Félix por 126 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia del Colchonero. A pesar de que a finales de dicho año ganó el Premio Golden Boy (mejor futbolista europeo menor a 21 años), el jugador portugués no logró demostrar todo su talento y ha sido cuestionado por el nivel.



Este miércoles, Joao Félix brindó una entrevista y comentó una situación que vivió en la temporada pasada, la cual demuestra que la falta de actitud que le reclaman no tiene sentido. El atacante de 23 años comentó que jugó "seis meses con un hueso del pie roto", aunque fue su "elección" para "tratar de ayudar al equipo", que se proclamó campeón de La Liga.



"Al inicio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso del pie roto. La gente no lo sabía, sólo se enteraron después de la cirugía (cuando se operó del pie derecho al término de la Eurocopa, el pasado verano). Fue mi elección jugar de esa manera para intentar ayudar al equipo. Fue difícil pero me sentí parte de esto, parte del equipo", declaró Joao Félix.



La temporada actual no está siendo la mejor para el Atlético Madrid. Están quinto en La Liga a 17 puntos del líder, Real Madrid. Además, ya fueron eliminados de la Supercopa de España y de la Copa del Rey. Por lo tanto, la única esperanza que les queda para el resto de la campaña es la UEFA Champions League. En los octavos de final tendrán que enfrentarse a Manchester United, un rival con jugadores de gran jerarquía, aunque tampoco están en un buen nivel.



"Es muy bueno jugar contra tus amigos. Es divertido, como si estuviéramos jugando en el jardín. Con Bruno intercambiamos mensajes cuando el sorteo. Es un jugador muy, muy bueno. Es muy fácil jugar con él. Cuando tiene el balón, siempre elige la mejor opción para darte la oportunidad. Y Cristiano es un modelo a seguir para todos nosotros en la selección. Nos da muchos buenos consejos. Nos gusta escucharlo", comentó al respecto el delantero portugués que juega para el equipo del Cholo Simeone.