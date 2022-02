La Selección Argentina ascendió al cuarto puesto del ranking FIFA

El seleccionado argentino ascendió del quinto al cuarto lugar de la clasificación mundial que elabora mensualmente la FIFA y que continúa encabezando Bélgica, seguido por Brasil y Francia, vigente campeón, informó este jueves el máximo organismo del fútbol.



Argentina, que viene de lograr dos triunfos, ante Chile y Colombia, en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, suma 1.766,99 puntos, mientras que Bélgica es líder del escalafón con 1.828,45, seguido por Brasil con 1.823, 42 y Francia con 1.786,15.



En tanto, Italia, vigente campeón de Europa y rival de Argentina el próximo 1 de junio en Londres, en el cotejo entre ambos campeones continentales, figura sexto con 1.740,77 puntos.



Este escalafón tomará significativa importancia para el sorteo del Mundial de Qatar, el próximo 31 de marzo, ya que se tendrá en cuenta a la hora de determinar los denominados cabeza de serie de los grupos clasificatorios.

