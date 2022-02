Allanamiento y clausura de una concesionaria de autos de Av. Facundo Zuviría

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.02.2022

12:42

Una investigación por "estafas reiteradas" a cargo del MPA derivó en un procedimiento en el cual el comercio quedó cerrado por falta de habilitación municipal.

Una concesionaria de autos de la ciudad de Santa Fe fue allanada por orden judicial y clausurada por el municipio local, en un procedimiento conjunto realizado este jueves por la mañana. El origen de la medida es una causa por "estafas reiteradas", cuyo presunto autor sería el titular de la firma inspeccionada.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal municipal de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana se presentaron en horas de la mañana en la concesionaria Mauric Automotores, ubicada sobre avenida Facundo Zuviría 3762 y solicitaron a su titular cierta información referida a la compra-venta de vehículos; así como los permisos municipales para ejercer la actividad comercial.

En cuanto a la medida judicial, fue solicitada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro, quien investiga desde fines del año pasado, tres denuncias por estafas en operaciones referidas al comercio automotor.

"Al constatar que no estaba habilitada, procedió a una clausura preventiva", confirmó el secretario de Control, Fernando Peverengo.Foto: Mauricio Garín

Clausura municipal

En tanto, fueron convocados inspectores de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la ciudad, quienes constataron irregularidades en el funcionamiento. A propósito de la inspección municipal, el secretario de Control, Fernando Peverengo, confirmó a El Litoral que fueron convocados por el fiscal Nigro, que "querían saber si estaban habilitada o no".

"Se hizo un operativo conjunto con personal municipal que, al constatar que no estaba habilitada, procedió a una clausura preventiva", la cual se mantendrá "hasta tanto regularice la habilitación del local comercial". Puntualmente, Peverengo destacó que "el local no está habilitado, y no consta en la municipalidad que hayan iniciado el trámite".

Estafas reiteradas

En la faz judicial, existen al menos tres denuncias corroboradas por estafas, la última de ellas del 30 de diciembre de 2021, vinculada a un auto cuyo secuestro se produjo esta semana, en inmediaciones del vacunatorio de La Redonda.

Fuentes del caso indicaron que se trata de denuncias que se presentaron el año pasado y que en ese contexto, fue imputado en libertad el titular del comercio, un hombre de alrededor de 37 años cuyas iniciales son M.C.

Para ilustrar el proceder presuntamente irregular, la maniobra consistía en recibir los autos en consignación, por los cuales el dueño prometía un precio de venta, pero cuando los vendía no entregaba el monto correspondiente.

Otra acción que se investiga refiere a que también recibía dinero como parte de pago de algún vehículo y luego no llevaba adelante la operación, por lo que se quedaba con la plata y con los autos.

Nuevas denuncias

Si bien son tres los hechos por los cuales el titular de la agencia se encuentra imputado, se conoció que durante la feria judicial de enero se sumaron nuevos reclamos de personas que se vincularon con la concesionaria Mauric. En total se presume que habría al menos media docena más de damnificados.

Estos nuevos hechos están siendo investigados y podrían derivar en una ampliación de audiencia imputativa para el titular de la firma, al cual la justicia trabó "inhibición general de bienes" 24 horas antes de ser allanado.

Por otra parte, fuentes policiales y judiciales indicaron que además del allanamiento del comercio, la policía se hizo presente este jueves en el domicilio particular del implicado, ubicado en la ciudad de Sauce Viejo.