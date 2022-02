Línea directa: "el cementerio, una boca de lobos" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cementerio, una boca de lobos

JOSÉ FERNÁNDEZ DE B° BARRANQUITAS

"Yo vivo en barrio Barranquitas, pero el martes a la noche fui a la casa de mi hijo que vive en Blas Parera, pasando el cementerio. ¡Es tremenda la oscuridad total que hay en el Crematorio y donde están las oficinas! Es impresionante. Encima están los semáforos. Si uno se detiene, seguro lo roban, por eso terminamos pasando en rojo. Para evitar ser asaltados. Es increíble la desidia que hay. Ahí había un contenedor, donde tomaban algunos trámites, lo despojaron completo. Se llevaron las chapas, las puertas... lo pelaron entero; hasta que terminaron llevándoselo. Yo me pregunto, con toda la plata que recauda, ¿no pueden ir a arreglar la luz en esa zona que es una boca de lobos? Aparte, cuando hicieron el metrobús, el intendente que estaba en ese momento prometió que iba a asfaltar todas las calles adyacentes a la avenida iban a ser asfaltadas. Yo guardo los recortes de esa época. Tengo 80 años y hace 70 que leo el diario todos los días. Por eso les pido que publiquen el mensaje. Ustedes pueden hacer ruido, yo sólo vivo quejándome, pero es lo mismo que nada. Muchas gracias".

Inseguridad y falta de luz

GLADYS

"Hablo para advertir que en Aristóbulo del Valle, en la zona norte, más o menos desde calle Larrea hasta calle Gorriti, son más las luces que están apagadas que las que están prendidas. Esta situación viene así desde el año pasado. En septiembre de 2021, empleados de la municipalidad pasaron y sacaron los plafones y nunca más los repusieron. En este lugar hay muchos negocios, está muy oscuro de noche y se trata de una zona roja. Ya reclamamos y nadie viene. El 0800 está siempre ocupado y cuando por esas cosas, da la casualidad de que suena, nadie atiende. Por eso recurro a ustedes, a ver si nos dan alguna respuesta. De verdad está muy oscuro, es una zona con alta inseguridad y hay muchos negocios; sus dueños y clientes corremos peligro. Muchas gracias por el espacio".

El rol de quienes deben cuidarnos

VIVIANA DE CANDIOTI SUR

"Antes que nada, debo agradecer al diario que me atiende. Acabo de estar media hora tratando de hacer una denuncia a la línea gratuita sobre el accionar policial, y se ve que los operadores están tan ocupados que o bien descuelgan las líneas o hay mucha gente llamando. Concretamente quiero hacer referencia a un accionar policial que observé en el Parque de la Locomotora, y sobre el rol que la sociedad espera que cumplan. Concretamente, cuatro agentes policiales femeninas, estacionaron la camioneta 4x4 y las motos en las que se desplazaban y se dispusieron a charlar jocosamente entre ellas. Solamente les faltaba hacer una ronda de mate. La actitud no era de control, sino que era de total algarabía mientras se contaban historias, jamás las vi en un rol preocupado y atento. No patrullaban ni observaban ni estaban atentas a los que por allí transitábamos. Quizá este mensaje sea una pérdida de tiempo, pero es tal es hastío que tenemos que tal vez como ciudadanos comunes terminamos metiéndonos con el eslabón más débil de la cadena, que es el agente que camina por la calle. Pero una persona que no cumple con su trabajo y los superiores que no lo vigilan y lo controlan, terminan dando espacio a los terribles acontecimientos de inseguridad que vivimos. Agradezco que me escuchen y que me permitan cumplir con mi rol de ciudadana, denunciando públicamente estas actitudes. De paso aclaro que el sábado fui a la marcha por Lucio porque estas situaciones dramáticas de inseguridad no se aguantan más".

Inseguridad

UN SANTAFESINO

"Yo le quiero preguntar al Sr. gobernador qué piensa hacer respecto a la inseguridad. El gobierno provincial deja mucho que desear en varios temas, pero el peor de todos es el de la seguridad. Causa asombro y mucho enojo la indolencia que hay respecto de este tema. Estamos definitivamente a la deriva y las consecuencias son terribles porque afecta la vida de las personas. Han robado hasta en la casa de gobierno. La droga se está adueñando de la provincia, matan personas en todos lados. Les exigimos que se hagan cargo de esta situación y tomen decisiones al respecto".

Boletas sin repartir

ANTONIO DE BARRIO 7 JEFES

"Quiero hacer referencia a Santa Fe y sus servicios. El martes 8, vence Aguas Provinciales y, siendo lunes 7, las boletas no han sido distribuidas. Los próximos días vencen el impuesto inmobiliario y el de patentes. Tampoco han sido distribuidas sus boletas. No sé qué pretende el gobierno, ¿que hagamos maravillas? Con lo que le pagan a los que tienen que hacer la distribución... deberían hacer una investigación para determinar por qué tanta demora e impericia. Gracias al diario por el espacio".

Indigentes en el parque

ISABEL

"A 10 metros de la comisaria 11 hay un oratorio de la virgen del Rosario. Una construcción muy bien hecha, que cuenta con bancos de granito y ahora un destruido jardín. Allí van señoras mayores a rezar. Pero ocurre que hace un tiempo, diría meses, es lugar donde duermen y dejan colchones y pertenencias hombres de más de 30 años que, además de ocupar el lugar, ahora hacen fuego para cocinarse en una canaleta de la antigua fuente que converge en ese espacio. Mientras están allí instalados, estos hombres beben, gritan, hacen sus necesidades a la vista de los chicos que rondan en sus juegos por la zona, mientras nosotros -los padres- estamos preocupados por la seguridad de los pequeños. El día 8 de febrero pude ver cómo hubo dos camionetas de la policía paradas a metros del lugar sin hacer nada al respecto. Los vecinos creemos que el parque no es un espacio para alojar indigentes de manera permanente. Alguien debería actuar al respecto, pero no sabemos quién. Ya vemos que la policía los mira sin intervenir. Esperamos que le den una pronta solución a este tema".