https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.02.2022 - Última actualización - 18:15

17:41

El azuleño se mostró muy sólido y superó al español por 6-4 y 6-4. Este viernes enfrentará al italiano Fabio Fognini.

Tenis ATP Delbonis sigue en carrera en el Argentina Open: derrotó a Andújar y está en cuartos de final El azuleño se mostró muy sólido y superó al español por 6-4 y 6-4. Este viernes enfrentará al italiano Fabio Fognini. El azuleño se mostró muy sólido y superó al español por 6-4 y 6-4. Este viernes enfrentará al italiano Fabio Fognini.

El tenista azuleño Federico Delbonis se mostró muy sólido y avanzó a los cuartos de final del Argentina Open, luego de imponerse en un partido ajustado sobre el español Pablo Andújar por 6-4 y 6-4.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre Andújar (73) en una hora y 33 minutos de juego, en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino, de 33 años y quien cumple su duodécima participación consecutiva en el ATP porteño, enfrentará este viernes en cuartos de final al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5).

Delbonis, quien había vencido en la ronda inicial a Juan Martín Del Potro (753), en un partido en el que se sintió visitante en su propio país con todo el público inclinado en favor del tandilense, se mostró muy sólido ante un rival como Andújar al que le ganó tres veces y había perdido en siete ocasiones.

El tenista de Azul, héroe de la Copa Davis que la Argentina conquistó el 27 de noviembre de 2016 en Zagreb, comenzó el partido con un quiebre de entrada, luego confirmó con su saque y eso le permitió soltarse y golpear bien de derecha y de revés para llevarse el parcial por 6-4 en 42 minutos.

En el segundo set, Andújar, quien había superado en la ronda inicial al cordobés Juan Ignacio Londero (130), elevó su nivel y obligó a Delbonis a un esfuerzo mayor. De todas maneras, el argentino se mantuvo muy firme con su servicio (no lo cedió en todo el partido) y jugó golpes más profundos que le permitieron lograr un quiebre para adelantarse 5-4 para luego cerrar el set por 6-4 e instalarse entre los ocho mejore del torneo, con la ilusión de repetir las semifinales de 2018, que fue su mejor actuación en Buenos Aires.

"Agradezco a la gente que hoy sí me hizo sentir local. Estaba nervioso luego de las emociones fuertes que había vivido el martes por la noche ante Del Potro, digamos que no me había recuperado de todo ese ambiente", confesó "Delbo" en diálogo con la prensa.

"Creo que no jugué un gran partido en cuanto a los golpes, pero sí en actitud. Sabía que Andújar es un rival muy peligroso por eso salí con un plan de no dejarlo tomar jamás la iniciativa de los puntos y creo que lo logré", analizó Delbonis, quien le ganó a Ivo Karlovic el quinto punto de la final que Argentina venció a Croacia por 3-2 en Zagreb para alzar la Davis por única vez en la historia.

El próximo desafío de Delbonis será ante Fognini, un rival al que enfrentó en nuevo ocasiones, de las cuales ganó cuatro y perdió cinco. "Con Fabio cada partido es diferente. Se trata de un gran tenista que cuando está derecho es muy peligroso y le gana a cualquiera", anticipó Delbonis, el segundo argentino en cuartos de final del ATP porteño, luego de Federico Coria (65), quien logró su pase el miércoles último.