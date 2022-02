https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.02.2022 - Última actualización - 20:29

20:28

Período de traspasos

NBA: Campazzo no entró en los canjes y por ahora sigue en Denver Nuggets

Más allá de los rumores y la escasa participación que viene teniendo, la franquicia estadounidense no cerró ningún acuerdo para intercambiar al base cordobés.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Período de traspasos NBA: Campazzo no entró en los canjes y por ahora sigue en Denver Nuggets Más allá de los rumores y la escasa participación que viene teniendo, la franquicia estadounidense no cerró ningún acuerdo para intercambiar al base cordobés. Más allá de los rumores y la escasa participación que viene teniendo, la franquicia estadounidense no cerró ningún acuerdo para intercambiar al base cordobés.

El base argentino Facundo Campazzo, sin demasiados minutos en los últimos partidos, no entró en los canjes de jugadores que protagonizaron distintos equipos de la NBA y, al menos por ahora, seguirá como parte del plantel de Denver Nuggets. Aunque en los últimos días, y a partir de la escasa participación que viene teniendo, corrió fuerte el rumor de su traspaso, Denver no intervino en el mercado y Facu sigue en el equipo. De todos modos la franquicia tiene la posibilidad de hacer un corte en los próximos días y marginar a Campazzo, que podría entonces entablar negociaciones con cualquier otro equipo de la NBA. Entre los destinos que se mencionaban para el base argentino, con contrato hasta final de temporada, estaban Cleveland Cavalliers, Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers. El cordobés fue una verdadera revelación en su llegada a la NBA hacia finales de 2020, basado en su intensidad defensiva y en sus asistencias, aunque desde el cierre de la temporada anterior se sumergió en una irregularidad de la que le costó salir. La principal crítica que siempre se le hizo es su falta de goleo, una herramienta clave en la NBA, donde se juega un básquetbol diferente que en la FIBA y con marcadores más altos. En lo que va de este año, el ex Peñarol de Mar del Plata mostró su mejor versión cuando frente a Houston Rockets aportó 22 puntos, 12 asistencias, 5 recuperos, 4 rebotes y 2 tapas, en la primera quincena de enero. Sin embargo, desde ese momento, el nivel de Campazzo sufrió una merma y el entrenador, Michael Malone, se inclinó por otros basquetbolistas, al punto que en los últimos juegos solamente estuvo un par de minutos en cancha y sin demasiada participación. Al cierre del mercado, los traspasos más relevantes fueron los de "La Barba" James Harden de Brooklin Nets a Philadelphia 76ers (junto con Paul Millsap y a cambio de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas futuras de draft); y el de Serge Ibaka de Los Angeles Clippers a Milwaukee Bucks.

El Litoral en en

Temas: