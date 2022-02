Fitosanitarios: Santa Fe reforma su ley para la gestión de envases

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los diputados votaron unanimidad cambios en la ley que regula qué hacer con los recipientes con que se comercializan productos químicos para el campo. El texto sancionado ya había sido acordado, el año pasado en el Senado, por los bloques mayoritarios de ambas Cámaras. Hubo 6 abstenciones ante una novedosa doble autoridad de aplicación.

La Legislatura santafesina completó este jueves 10 la sanción de un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 13.842 del Sistema de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Los cambios permitirán recuperar al menos parte de los recipientes y volver a usarlos con agroquímicos, en lugar de destruirlos o darles otros usos industriales que aseguran un correcto tratamiento ambiental. La reforma será operativa cuando el Poder Ejecutivo Provincial promulgue la norma y la publique en el Boletín Oficial o luego de diez días hábiles, de acuerdo con lo que ordena la Constitución de Santa Fe.

La norma vigente hoy obliga a la destrucción y disposición final de todos los envases con fitosanitarios que se usan en el campo.

La norma habilitada por el Poder Ejecutivo Provincial durante el presente período extraordinario de sesiones fue aprobada por unanimidad y sobre tablas por la Cámara de Diputados, sin tocar una coma al texto que el año pasado había sido acordado en el Senado por las bancadas mayoritarias de ambos cuerpos, al producirse su media sanción.

Ahora en Diputados, en el tratamiento en particular, hubo abstenciones de bloques de izquierda y de Igualdad y Participación, pero no se produjo ningún debate. La diputada Agustína Donnet de esa última bancada explicó que al igua que su jefe de bloque, Rubén Giustiniani, no es a su juicio conveniente que haya dos ministerios identificados como autoridades de aplicación para vigilar el cumplimiento de la ley. Advirtió que ese doble comando puede generar interferencias y que no tiene por qué el Ministerio de la Producción ser también parte en esa tarea. Aseguró que era mejor la ley como se había redactado originalmente, con el ministerio de Medio Ambiente como único responsable de hacer cumplir la regulación.

En el país, la asociación Campo Limpio se encarga de recuperar envases vacíos de fitosanitarios. Promueve la sustentabilidad y el cuidado del ambiente y en Santa Fe no podía llevar a cabo su labor. La asociación sostiene que hasta el momento ha recuperado 5.455.555 kilos de plástico.

Convenios

Diputados sancionó también otros tres proyectos de ley que interesan a la Casa Gris y son parte del temario de verano. Se trata de tres convenios ya firmados por el Poder Ejecutivo que requerían de la confirmación de los legisladores.

Hasta el 1ro de mayo los legisladores no podrán tratar sus propios proyectos de ley; sólo podrán hacerlo con iniciativas como proyectos de comunicación y pedidos de informes o resoluciones de Cámara. Ingresaron 226 asuntos: 12 comunicaciones oficiales, 2 mensajes del Poder Ejecutivo, 49 proyectos de ley de los diputados, 11 proyectos de resolución, 23 de declaración y 129 de Comunicación, muchos de estos en la forma de pedidos de informes, los cuales fueron derivados a su destino para su estudio. Otros, en cambio, se trataron y aprobaron sobre tablas.

Así, entre los tres mensajes con convenios y el proyecto de ley sobre envases de fitosanitarios se sancionaron 4 de los 29 asuntos habilitados por el Ejecutivo a la Legislatura.

La sesión formalizó el ingreso de los mensajes del Poder Ejecutivo para ampliar el temario con autorizaciones sobre el Consenso Fiscal), el endeudamiento con el Fondo Kuwaití, otro con el Fondo Fiduciario de Infraestructura) y un proyecto de ley para renovar la ley de suspensión de desalojos de inmuebles rurales.

Cantero y Frana

Las ministras de Educación, Adriana Cantero, y de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat, Silvina Frana, serán oportunamente invitadas a conversar con los diputados santatafesinos. La preocupación del radical Alejandro Boscarol (Juntos por el Cambio) por los abandonos en las escuelas y la ausencia de cifras oficiales sobre los efectos de la pandemia en las aulas por una parte y críticas varias por la infraestructura vial, así como por la aplicación del Programa de Electrificación Rural que la Epe ha dejado de ejecutar motivaron las dos resoluciones para convenir esos encuentros.