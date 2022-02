Línea directa: "reconocimiento", "el responsable de la basura" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.02.2022 - Última actualización - 15:20

15:19

Reconocimiento

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"El día 9 de noviembre, con la tormenta, quedé sin servicio telefónico, porque a raíz de ella se cortó el cable. ¡Pasaron casi tres meses! Reclamé por Internet en reiteradas oportunidades, concurrí a la sede de la prestadora del servicio por calle San Martín sin obtener respuesta. El viernes 4 concurrí a la Defensoría del Consumidor de calle Eva Perón 2726, donde fui muy bien atendida y ese mismo día a la tarde, después de tantos meses, vinieron y repararon la línea. Por eso escribo este mensaje, para reconocer el servicio prestado por dicha dependencia. Muchas gracias por el espacio".

****

El responsable de la basura

PATRICIA ROMERO

"Todos los días compro El Litoral para informarme y leer los mensajes de los lectores. Vivo en calle Estrada al 5300 de barrio San Pantaleón, y me pregunto en qué mundo vivimos… estoy indignada con el responsable de la basura en la ciudad. Al contenedor del patio del crematorio, lo tiran y le prenden fuego. Es un peligro. Los vecinos tenemos que apagarlo a la madrugada. Además, una vez por mes voy hasta el centro a cobrar y tengo oportunidad de ver el resto de la ciudad. ¡Es un asco! Los cestos están llenos hasta el cielo. En todas las esquinas hay basura. El responsable de que la ciudad esté limpia tiene que hacer su trabajo como corresponde. Y vaciar más seguido los contenedores porque no tenemos dónde tirar la basura si los contenedores están atiborrados. El gobierno aumenta los impuestos y no hace su parte del trabajo. Cada vez pagamos más para vivir peor. Muchas gracias".

****

Aumento de tasa

ESTELA

"Me voy a referir a la tasa municipal. La aumentaron casi al doble, y en donde yo vivo, Aristóbulo del Valle al norte y Callejón el Sable al oeste, la municipalidad no brinda ningún servicio. No limpian el cordón cuneta, no cortan los yuyos… y encima cuando vamos pagar los impuestos al distrito noroeste, ni siquiera levantan la persiana y nos hacen pasar por un cuadradito de 1 metro por 40 o 50 cm. O sea, la gente grande se tiene que agachar para pasar por ese pequeño espacio. Quisiera saber si los responsables de los distritos descentralizados que están en el Palacio Municipal saben que allí no levantan la persiana. No sabemos si está rota o no quieren hacerlo. Muchísimas gracias por publicar mi mensaje".

****

Peligro en el agua

UN LECTOR

"Hace unos días un científico del Conicet dio a conocer que en las aguas del río Paraná hay cianobacterias que son peligrosas, por lo que recomiendan no ingresar al agua. Quienes lo hacen pueden enfermarse gravemente. ¡Y hay gente que se sigue metiendo al río! Con semejante bajante, el río y las lagunas se han transformado en peligrosas. Hay que tener mucho cuidado. La gente tiene que saberlo".

****

Rango salarial

RAMÓN CASTRO

"Yo me pregunto, ¿alguien del gobierno podría vivir con menos de $ 40.000 mensuales con todos los aumentos que se anuncian? Ya nos avisaron que van a aumentar el pan, la luz, el gas, el boleto de colectivo, los impuestos, los alquiler, etc. ¿Yo aporté 45 años para luego vivir como un miserable? Es urgente que pongan un piso y un techo razonable para los sueldos. Yo pienso que los médicos, los enfermeros y los docentes son los que tendrían que tener los mejores salarios. Porque trabajan con gente y sus tareas son fundamentales para el conjunto de la sociedad. No es lo mismo curar, asistir, educar y enseñar, que trabajar sentado en un escritorio con papeles. A los bancarios les consiguieron un sueldo básico de $ 120.000. No digo que no sea justo, pero vamos a ver qué ofrece el gobierno a los que curan, asisten, educan y enseñan. Gracias por publicar mis sugerencias".

****

Llegan cartas

Seguridad

Un ciudadano santafesino

Desde hace años nuestra sociedad se ve conmovida por la inseguridad, la que sirvió también como caballito de batalla en campañas electorales y promesas incumplidas para desembocar en un presente cada día más trágico. Nada cambió y quienes tienen el deber de producir los cambios miran desentendiéndose, como si fuesen meros espectadores. Me refiero al Poder Ejecutivo provincial, a los legisladores de ambas Cámaras, al Poder Judicial tanto provincial como nacional, o sea, a quienes -como diría Minguito- "tienen la sartén por el mango", también a todo la estructura Municipal. Los asaltos, robos, arrebatos, asesinatos tienen un denominador común: LAS MOTOS. Los respetables ciudadanos, los que cumplimos las leyes y pagamos los impuestos, nos preguntamos ¿por qué no se toman las medidas pertinentes?

Aquí les señalo algunas medidas posibles: USO OBLIGATORIO del casco para los ocupantes del vehículo (en el casco y sobre fondo blanco el número de patente del vehículo en color amarillo fluo), naturalmente todos los vehículos deben tener colocadas sus patentes; en cada vehículo no pueden transportarse más de dos personas (esto por razones de seguridad de los ocupantes); incrementar los controles en toda la ciudad y que el mismo sea desarrollado tanto por agentes municipales como por las fuerzas policiales en forma permanente y no únicamente operativos mediante.

Es necesario visibilizar y ejercer el poder de policía, acción que únicamente puede ejercer constitucionalmente el Estado. Por otra parte, al Poder Legislativo le corresponde dictar las normas y reformas que se necesitan para proteger a los ciudadanos honestos y encarcelar a los delincuentes, que los delincuentes no tengan más privilegios (salidas transitorias, reducción de penas, etc.) y sepan que están detenidos por violar la ley y atentar contra la paz social. Al Poder Judicial, aplicar y hacer cumplir los fallos considerando siempre prioritaria la vulnerabilidad de la víctima. Es hora de que los Poderes de la Provincia y de la Nación den respuestas y satisfacción a los ciudadanos honestos y respetuosos de las leyes, que con sus trabajos e impuestos construyen diariamente nuestra Nación.