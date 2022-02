Pionera: se viralizó un video de archivo de Silvia Süller enfrentándose a Esther Goris en una discusión de género

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 11.02.2022 - Última actualización - 19:10

18:58

Un usuario de Twitter publicó un tramo de una emisión de 1995 de "Memoria" en el que la exvedette dio una cátedra sobre feminismo frente a la actriz y otras mujeres que la cruzaron.

El jueves 10 de febrero, el mismo día del cumpleaños 64 de Silvia Süller, se viralizó en las redes sociales un video de 1995 en el que la exvedette dio una clase magistral de feminismo frente a un Chiche Gelblung y otras mujeres que estaban alejadas de ese discurso. La grabación, en la que se cruzaba con gente como Esther Goris, llevó el nombre de la reina de los mediáticos a convertirse en tendencia.

Todo comenzó cuando el usuario @tomialll publicó un video en su cuenta de Twitter que mostraba a una Silvia defendiendo el rol de la mujer y pidiendo igualdad, algo extraño de ver en aquella época. "Omg la Süller la primera feminista ", escribió el internauta junto a la grabación que hasta el momento cosechó más de 6 mil likes, más de mil retuits y cientos de comentarios enalteciendo la figura de la mediática, reivindicándola después de más de 30 años. Y agregó: "Igual a Silvia la trataron de loca toda la vida pero siempre dijo la verdad".

omg la suller la primera feminista 🛐 pic.twitter.com/iVhkfjUkuG — tomitodo (@tomialll) February 10, 2022

Muchos jóvenes -que la conocieron por su faceta más mediática- se sorprendieron al escuchar a la exvedette con un discurso progresista frente a un grupo mujeres que la cruzaban, entre ellas, Esther Goris.

Sucedió en el programa "Memoria", el mítico ciclo conducido por Chiche Gelblung, donde se convocó a mujeres del ambiente artístico para debatir sobre distintos tópicos. "La mujer fue siempre usada, y yo me incluyo en este papel, usada, maltratada, ultrajada y tirada a la basura como un trapo viejo", afirmó Süller.

En las antípodas, estaba Esther Goris, quien rápidamente expuso su pensamiento: "¡Cómo les responden a los hombres después de que nos han mantenido durante milenios, han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora!", lanzó la actriz. Indignada, pero respetuosa, les dijo: "Las quiero ver a ustedes de nuevo dentro de 15 años", pronosticó.

Otra joven le preguntó por qué se había dejado pisotear. Entonces Silvia respondió: "Te pasan cosas en la vida y la vida te da experiencias que ahora nunca más me va a pasar lo que me pasó". "Que te haya pasado a vos no significa que le pase a todas las mujeres", la interrumpió otra. "Bueno, pero yo defiendo a las mujeres y no me gustaría que a ninguna de ustedes les pase lo que me pasó a mí", le indicó Silvia. "Por lo general el hombre te deja en la calle, llena de hijos, y no les importa nada al momento de irse", agregó la hermana de Guido Süller.

Mientras solo una de las invitadas apoyaba a Silvina, la exvedette se refirió de manera contundente a la violencia policial. "Estoy cansada de ir a boliches de noche en donde viene la policía, se llevan a las chicas a los golpes, a las patadas, les pegan y con qué derecho hacen eso. Yo porque soy conocida y a mí me sacan los dueños, pero por qué no van a hacer cámaras ocultas o por qué no van a hacer allanamientos a Casa de Gobierno, o a las Comisarías. Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos y a dónde vamos, antes era otro escenario".

"Hay que respetar. Yo te respeto, está perfecto todo lo tuyo... No lo veo bien, pero bueno", replicó Silvia a otra de las mujeres que la cruzó. Por último, Chiche le preguntó a Silvia si fue educada para "ser cornuda, lavar y planchar", y ella le respondió: "Sí".

Twitter explotó con el video e inmediatamente hubo una lluvia de comentarios a favor de Silvia y en contra de Esther Goris.

Mientras Silvia Suller intentaba q respeten a las mujeres ....



Esther Goris : “cómo le responden a los hombres que nos mantuvieron durante milenios y fueron a la guerra por nosotras” pic.twitter.com/PwbgQdOqTx — Lean (@L34NR) February 11, 2022

Qué hermoso volver amputado de la guerra y encontrar en tu casa a Esther Goris con una caja de risperidona encima creyéndose Eva. https://t.co/2IGWFsZiDQ — Diego Vawe (@Vawe) February 11, 2022

La @diosasilok una adelantada. Y Esther goris q ahora se la dan de feminista, ahí tenía otro discurso. Como se nota cuando guita en el medio.... https://t.co/LsVZUqpLdk — LiberSociologa (@LiberSociologa) February 11, 2022