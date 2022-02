https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.02.2022

Daniel Costamagna le contó a El Litoral su estrategia para industrializar maíz y forrajes, y para embarcar desde Santa Fe incluso productos de Córdoba. Planes para dar un salto de calidad local en la electrónica de las sembradoras.

Harina de trigo en tren a Bolivia Gestiones para incrementar la salida productiva desde el puerto

"La distancia que tiene la Argentina a los mercados internacionales es muy larga. Todo lo que podamos hacer en eficiencia y competitividad tranqueras adentro es central para estar en el negocio. Por ejemplo: nuestro principal comprador de harina de trigo es Bolivia. Hoy prácticamente el 70% va a ese destino y los viajes se hacen en camiones. Con el Belgrano Cargas, con el flete de vuelta hacia el norte, estamos generando la logística para ahorrar de 3 a 4 mil pesos por tonelada transportada".

Daniel Costamagna, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, planteó a El Litoral la mirada estratégica y la acción sobre el territorio. "La política productiva de Santa Fe es federal y transversal. Sin lugar a dudas, el centro del país -no sólo la Pampa húmeda- sino lo que es el NOA y el NEA y todas las empresas que agregan valor a los granos y a los forrajes produciendo alimentos y agroalimentos, es este cordón transversal que integran Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y el Norte de Buenos Aires", señaló el ministro detallando la importancia de la encrucijada de la autovía 19 y la 18 que atraviesa el territorio entrerriano de Este a Oeste.

- ¿El aprovechamiento del tren va a ser beneficio para los productores? Son los que pagan…

- Totalmente. Es un beneficio además porque hoy compiten la molinería con la exportación. Esto le da una ecuación económica superadora a la molinería, y al hacerlo -hacia atrás- va a mejorar la posición del productor también.

-El costo logístico siempre es un escalón alto en la exportación.

¿Vos entendés que tenemos una empresa en Gobernador Crespo que esté exportando la leche en polvo desde los puertos de Buenos Aires? Lo vamos a hacer desde acá. Estamos trabajando para acercar todas las empresas de producción al puerto de Santa Fe para que cada vez haya más contenedores, estamos pensando en los reefers (refrigerados) para carnes, lácteos.

-Eso demanda una inversión adicional en el puerto, que ya tiene la estación transformadora de la EPE.

-Hay que hacerla, pero no es imposible. Si se logra eso, todo el eje central de la producción de la provincia de Córdoba fundamentalmente, todo el eje agroalimentario transformador del maíz y de los forrajes, tendría salida por la 19 y estación fluvial más cercana. Las cosechadoras que traemos a las ensambladoras en Córdoba, lo que tenemos en General Motors o lo de John Deere en Granadero Baigorria vienen desde el puerto de Buenos Aires cuando están Rosario y Santa Fe.

-Hay una gestión más allá de los límites provinciales.

-Estamos trabajando con Córdoba en esto, con las autoridades políticas y los centros comerciales. Desde Comercio Exterior e Interior de la provincia estamos trabajando también con las instituciones de nuestra provincia para generar demanda y lo estamos logrando poco a poco. Lo estamos haciendo con la leche; ya juntamos a las industrias lácteas; con la lenteja y la arveja en el poco legumbrero; está todo el capítulo autopartista o el polo de Sauce Viejo. Hay empresas que están ahorrando un montón de plata en flete.

-¿Qué va a pasar con SanCor, con esta nueva instancia de salvataje?

-Lo veo con prudencia. Corrió mucha agua bajo el puente; hemos tratado de estimular a sistemas cooperativos que están vigentes y que hoy comercializan la leche que alguna vez industrializó SanCor. Hoy lo que hay es la propuesta del Fideicomiso.

Ripio en caminos rurales y conectividad, claves para sostener la "ruralidad" según el ministro de la producción. Foto: Luis Cetraro

-Voy a cometer herejía: ¿vale la pena rescatar a SanCor? Allí donde fracasó surgieron empresas que hoy son eficientes.

-La lechería en general en la provincia está con una excelente oportunidad. Lo pongo en valores: la leche en polvo en el mundo está muy demandada y cotiza en el orden de los U$ S 4.400 la tonelada. Es un precio que posibilita a toda la cadena láctea tener expectativas de mejoras, crecimiento e inversiones. Dicho esto, Santa Fe es la primera exportadora y en el mix industrializado hay empresas que exportaban 20% de leche en polvo y hoy escalaron al 45%. La estrategia nacional es abastecer el mercado interno e incrementar las exportaciones. ¿Si Sancor vale la pena? Creo que sí. Es un jugador que marcó el inicio de la lechería en la Argentina.

-Hubo experiencias como la de Venezuela que no terminaron bien.

-Con Venezuela fueron 10 años de exportaciones que realmente generaban una seguridad en el negocio y un precio por encima del mercado internacional. Eso pasó, es historia. Pero tal vez no se aprovechó esa oportunidad; hubiera sido el momento de ajustar, de hacer bien las cosas. En ese momento la cooperativa producía cuatro millones de litros de leche; hoy está en 500 mil en un esquema muy competitivo, Hay una alta demanda de leche, las Pymes han crecido, exportan a Chile o Colombia. Estamos trabajando con empresarios sobre el secado de suero, el aislamiento de proteínas, la posibilidad de darle valor a eso. Las secadoras permiten entrar en el negocio farmacéutico, en el alimenticio.

-De los tambos, ¿qué se puede decir? Siempre parecen el talón de aquiles de la cadena

-Hoy el precio que recibe el productor no es bueno ni malo. Está alrededor de 32 o 33 pesos el litro. La demanda que hay y la baja producción de otoño va a generar mejores valores. Nosotros colaboramos con los caminos de la ruralidad, los 400 kilómetros que hicimos y los 800 proyectados este año. Colaboramos en capacitación, energía, infraestructura. Santa Fe tiene muchos productores de mil litros de leche; por ejemplo en la zona de Esperanza facilitamos la compra de un camión lácteo para 17 ó 18 tambos. Es más eficiente eso que alquilar el campo. Cuando el gobernador habla de ripio, habla de ruralidad, de vivir en el campo cuando se rompe un equipo, cuando no se puede descargar un camión de hacienda, cuando la vaca no puede parir, cuando se rompe un equipo de ordeñe, cuando hay problemas de salud o los chicos tienen que ir a la escuela. Boleto rural, camino ripiado y conectividad… ¿cuánto hace que no hay un remate de un tambo?

-Santa Fe tiene una ambiciosa línea de créditos subsidiados a través del Banco Nación, que sin embargo tuvo uso escaso. Llama la atención…

- Había ciertas incertidumbres y dudas pero las solicitudes ya alcanzaron el 50% de la línea de $ 26,5 mil millones. Los demandantes son industrias en casi todos los departamentos de la provincia, pero también ganaderos, lecheros, agricultores… son unas 600 solicitudes y se han monetizado 5 mil millones de pesos, 6 mil en los próximos días. Es una inversión, no un gasto.

-La política de subsidios es limitante si la macro no acompaña.

-Hoy hablamos de una tasa del 17 o 18% para la empresa, a 5 años de plazo en pesos y con un año de gracia. Hay una aceleración en la toma.

Promoción industrial

"Vamos a acompañar todas las inversiones que se puedan hacer en la provincia; incluso estamos trabajando en una nueva ley de promoción industrial; justamente esta semana tenemos una reunión con economía por una iniciativa que tiene que ver con la territorialidad, el estímulo a las Pymes para generar un crecimiento equilibrado, tener empresas donde no las tenemos".

"Transformar maíz y forrajes"

"El gran desafío que tiene la Argentina y los santafesinos es la transformación del maíz y los forrajes. El país produce cerca de 60 millones de toneladas de maíz y exporta de eso el 65% como grano mientras el negocio lo hacen los chinos o los indios, otros países. Sólo 35% se transforma en alimentos. Si logramos invertir esa ecuación vamos a lograr más empleo, más ruralidad, más valor agregado y vamos a hacer que la gente se pueda quedar a producir donde vive", señaló Costamagna.

El ministro explicó que "más de 500 km de los puertos es difícil que los números den salvo que las cosechas sean excelentes. Hay que hacer transformación en origen: si vamos a Reconquista y Avellaneda, la industria frigorífica y la avícola son ejemplos. Transforman lo que se produce en la zona; para que no haya confrontación, todos los años tenemos que juntarnos los actores.

"El maíz aseveró- es la bisagra sobre la que tenemos que generar un acuerdo en el que estén los exportadores, el bioetanol, la molienda húmeda para la industria alimenticia. Nos tenemos que juntar en una mesa por el país del valor agregado"

-El diseño político es el problema. En biocombustibles tenemos ocioso el 50% de la capacidad instalada.

-Ahí hay un error hoy disimulado con el precio en el corte de gasoil, pero sin lugar a duda hay daño.

-La nueva ley, que no está reglamentada, impide que entren nuevos jugadores, con todo lo que significaron las extrusoras en el interior de Santa Fe, e impide el aporte de grandes jugadores que pueden abaratar costos de combustibles.

- Y el tema ambiental es fundamental. Por otro lado se está estimulando el uso del litio; la argentina es uno de los principales productores. Hoy la batería de un bus eléctrico o de un auto está cerca del 50% del costo total de un vehículo terminado.

"No hay cepo en la carne a China"

"Hemos trabajado desde un principio con China; es socio comercial, segundo destino de exportaciones detrás de la India por la tracción de subproductos como harinas y aceites. Pero los orientales van a ser en 2022 los principales socios comerciales del país", explicó Costamagna consultado sobre el renovado acuerdo tras la visita de Alberto Fernández a Beijing.

"Nosotros somos los primeros exportadores de carne, leche y maquinaria agrícola del país. Obviamente también de aceites y de pellets. De cada tres kilos de carne que se exportan, China se lleva dos; para nosotros es central sumar valor agregado. Cuanto más transformemos maíz en carnes de cerdo o aviar, sin lugar a dudas los chinos comprarán pollos y cerdo.

-¿Lo de las granjas de cerdo está superado?

-Nunca estuve de acuerdo. Sí en un esquema donde los chinos sean compradores, socios y financistas de los proyectos. La capacidad santafesina para desarrollar las plantas, tratar los efluentes, la sanidad animal… tenemos todo para hacerlo incluso para exportar a otro destino. De hecho hay un proyecto en la provincia entre empresas frigoríficas de primera línea porque falta capacidad industrial.

- Eso necesita inversiones, y un escenario monetario y fiscal que de previsibilidad.

- En todas estas cuestiones macro sin lugar a dudas la previsibilidad es central. Claridad en las reglas, en todo. Pero el 2021 fue el tercer mejor año de exportación de carne bovina en la Argentina.

- ¿Y qué pasa con el cupo a la carne bovina?

- No hay cepo en la carne a China; no es ni cupo siquiera. Es una estrategia de exportación ganar-ganar. La Argentina produce 3,2 millones de toneladas de carne, como en 2004 a 2006; éramos 30 millones de habitantes. Ahora somos 45 millones por 50 kilos de consumo, son 2,3 millones de toneladas; quedan 700 mil para exportar. La solución es producir más con todos los actores sentados; tenemos una administración inteligente que permite rentabilidad de todos los actores de la cadena.

Semilla y electrónica

"Lo que vale el distribuidor de semilla en una sembradora es mucho y lo estamos importando. De todas las sembradoras, el distribuidor electrónico de semillas -por ejemplo el Precision Planting- es el 50% del valor total de la máquina".

Consultado si se podía hacer el desarrollo tecnológico en los polos que Santa Fe tiene, el ministro dijo que "estuvimos reunidos con la gente de la Asociación de Industriales de Maquinarias Agrícolas, para volcar y desarrollar eso en la provincia de Santa Fe. Hoy eso lo produce el grupo Atco, es John Deere; nosotros estamos en condiciones de desarrollarlo".