Lucas Fertonani cruzó la Cordillera

El polifuncional back de Santa Fe Rugby Club se encuentra en Chile. Allí está preseleccionado por la franquicia Selknam que tiene como Head Coach a otro santafesino: Nicolás Bruzzone.

Desde los últimos días del primer mes del año, la franquicia chilena Selknam, cuenta con un santafesino más: además del ex "Uni" Nicolás Bruzzone, su Head Coach ya desde la temporada pasada, ahora también está Lucas Fertonani.

El apertura de Santa Fe Rugby Club se encuentra en suelo trasandino en una preselección del elenco de Chile que se apronta para participar de la próxima Superliga Americana de Rugby que tendrá su inicio el 13 de marzo.

Muy gentilmente, desde el otro lado de la Cordillera, Fertonani dialogó con El Litoral, y dejó interesantes conceptos de lo que está viviendo en esta primera experiencia internacional.

- ¿Esperabas esta convocatoria, cómo te enteraste?

- La verdad que mas allá de la sorpresa, fue una alegra enorme cuando me contactaron de Selknam para integrar la preselección de cara a la SLAR 2022. La realidad es que siempre trabajo para mejorar y dar la mejor versión de mi y el hecho de poder vivir esta experiencia me pone muy contento. Tuvimos un buen 2021 con el club, en donde fuimos de menor a mayor, y a nivel personal considero que fui madurando en el juego. Me esforcé mucho entrenando todo el año y tuve el resultado con la eficacia a los palos que es muy importante para el equipo. También pude formar parte otro año del seleccionado de Seven de Santa Fe donde se hicimos un gran torneo y la verdad que me sentí muy bien.

- ¿Era para vos un objetivo tener alguna experiencia en el rugby profesional?

- Sí, siempre tuve en mi cabeza la posibilidad de tener una experiencia profesional por lo menos durante un periodo determinado. Así que haré todo lo posible para poder tener mi primer experiencia en la Superliga, que la verdad es que se esta afianzando y está tomando mucha importancia para el rugby sudamericano. Veo muy importante el hecho de que permite desarrollar el profesionalismo, fomentando el rugby de Sudamérica y teniendo a los jugadores relativamente cerca de sus países o por momentos a algunos en sus países de origen. Esto, sumado a que los jugadores deben volver a sus clubes una vez terminado el torneo.

- ¿Qué significa que haya un santafesino como Head Coach?

- Lo tomo como un doble desafío. Primero que nada por el hecho de aprender lo que él transmite, sabiendo la gran carrera que tuvo y a lo que llevo al rugby santafesino como jugador. Por otro lado siento que tengo que esforzarme el doble para aprovechar esta oportunidad y poder ganarme un lugar.

Nicolás Bruzzone, Head Coach de Selknam. Foto: Gentileza

- ¿Hablaste personalmente con Nico (Bruzzone), qué te pidió o qué te dijo? (dentro de lo que se pueda saber)

- Cuando hable con él me dijo que todo dependía de mi y que daba mucha importancia no solo a la parte rugbistica sino además a la parte humana.

- ¿Cómo viene siendo el trabajo de pretemporada?

- Los trabajos están siendo muy intensos desde que me sumé al grupo, entrenando casi todos los días y exigiendo el cuerpo y la cabeza al máximo. Hay mucha competencia y eso hace que los entrenamientos tengan mucha calidad. Además, tanto los chicos como el staff me recibieron muy bien y siempre están a disposición, así que muy agradecido por eso.

- ¿Qué crees que le podés aportar a Selknam?

- Considero que puedo aportar mi patada en general, mi visión de juego, mi positivismo, mi esfuerzo diario y mi energía. Además puedo ocupar tanto la posición de apertura como de centro y ser opción para los entrenadores.

- Después de ese primer año de competencia entera de la SLAR, ¿cómo imaginas esta edición?

- La Imagino muy competitiva, muy fina desde lo técnico y táctico y de mucho contacto físico. Desde Selknam se esta trabajando mucho en los detalles del juego, que serán claves en el torneo y buscando superar lo hecho en la edición pasada.

Palabra del Head Coach

Vía WhatsApp, El Litoral se comunicó con el otro santafesino del equipo chileno: el entrenador principal, Nicolás Bruzzone, que dijo lo siguiente respecto del joven back de Santa Fe Rugby Club:

"Nos intereso Lucas como distribuidor, su posibilidad de poder jugar de 10 y de 12, y sobre todo por su pie. Fue goleador del TRL y después de analizar lo que nosotros tenemos, entendimos que era una buena oportunidad para él de luchar y ganarse un puesto. Va por el buen camino, va a crecer, creo que será una muy buena experiencia para él como jugador y como persona. Lo que más nos interesa de quienes traemos, es que sea buen tipo, humilde, laburador y esas condiciones las tiene. Ojalá se le arme el espacio. Tiene mucha y buena competencia, esa es la realidad. Que es lo mejor que se puede llevar de la experiencia".