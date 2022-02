El telescopio Webb captó por primera vez imágenes de una estrella de la constelación Osa Mayor

El telescopio espacial James Webb envió por primera vez imágenes de una estrella perteneciente a la constelación de Osa Mayor y se tomó "una selfie" para registrar ese momento, informó la NASA.

La primera fotografía enviada del cosmos son 18 borrosos puntos blancos en un fondo negro, todos mostrando el mismo objetivo: HD84406, una brillante y solitaria estrella en la constelación de la Osa Mayor.

The 18 random dots featured in this video might not look like much, but they represent a big step forward in #NASAWebb’s 3-month mirror alignment process and its quest to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/YVrW6RTvOy



Let’s connect the dots with a thread ⬇️ pic.twitter.com/yT8Chn1LSb