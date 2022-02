Amenazó con prenderse fuego si su pareja lo dejaba y terminó preso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quedó en prisión preventiva, acusado de amenazas y tentativa de incendio. Su padrastro logró reducirlo justo antes de que prendiera fuego la vivienda, con él y su pareja adentro.

"Si no sos mía no sos de nadie. Primero muerta antes que ser de otro. Te mato y después me mato yo" le manifestó a su expareja mientras la policía lo retiraba de su vivienda. Momentos antes, el sanjavierino había rociado combustible en sus ropas y amenazado con prender fuego el lugar, porque la mujer le dijo que quería separarse.

Se trata de Jorge David Seballos (39), quien fue imputado por "amenazas coactivas calificadas por el uso de arma" en concurso ideal con "tentativa de incendio doloso calificado por poner en riesgo la vida de terceros", hechos cometidos en un contexto de violencia de género. La investigación estuvo a cargo del fiscal de San Javier Francisco Cecchini, que el miércoles 9 solicitó que Seballos continuara el proceso en prisión preventiva.

Si bien la defensora pública asignada al caso, Betina Dongo, se opuso a la pretensión fiscal y ofreció medidas alternativas, el juez Octavio Silva no estuvo de acuerdo con sus planteos y ordenó que el imputado quedara tras la rejas.

Bidón de nafta

Tras 8 años de relación y con algunas malas experiencias a la hora de intentar terminar el vínculo con su pareja, la mañana del 5 de febrero una sanjavierina llamó a su suegra y le pidió que acudiera a su domicilio de calle Colonia Indígena sin número. La madre y el padrastro de su pareja llegaron allí cerca de las 9.30, tras lo cual la mujer se dispuso a hablar con él.

La noticia, como suponían, no fue bien recibida por Seballos, que buscó un bidón de nafta que tenía junto a la motoguadaña y procedió a hacer algo impensado: roció la estructura de la vivienda (que tiene techo de paja) y se bañó en combustible. "Si me dejás me voy a matar, voy a prender fuego la casa y después me prendo fuego yo" advirtió con un encendedor en la mano.

Seballos intentó prender fuego el colchón de la habitación, cuyas llamas rápidamente se habrían propagado al resto de la casa. Afortunadamente no logró su cometido, ya que su padrastro lo sujetó y entre los presentes lo retiraron de allí, apartándolo de todo aquello que estuviera impregnado con nafta.

Mientras lo reducían, la madre de Seballos se comunicó con el 911, que comisionó al lugar a un móvil policial que se encontraba cerca de la zona. Cuando los uniformados intentaban subirlo al patrullero, el hombre vociferó a quien acababa de dejarlo: "Si no sos mía no sos de nadie. Primero muerta antes que ser de otro. Te mato y después me mato yo."

"Arma impropia"

Luego de imputarlo, el fiscal Francisco Cecchini solicitó la prisión preventiva de Seballos. Durante esa audiencia, realizada el miércoles pasado, el principal punto de controversia fue la existencia de un encendedor.

La defensora Betina Dongo planteó que su pupilo no estaba en posesión de un encendedor, ya que este no fue secuestrado dentro de la vivienda por la policía, y cuestionó la calificación legal escogida por la fiscalía. Además, ofreció una serie de medidas cautelares alternativas en pos de que Seballos pudiera recuperar su libertad.

El juez Octavio Silva se refirió a que el hecho de rociar con nafta el lugar y usar -o incluso aparentar usar- un encendedor convierte en "arma impropia" la presencia de nafta más encendedor, por lo que acreditó el agravante del delito de "amenaza". Las alternativas propuestas no resultaron suficientes para el magistrado, atento al peligro de entorpecimiento probatorio, por lo que ordenó la prisión preventiva sin plazos para el sanjavierino.