https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.02.2022 - Última actualización - 18:43

18:35

El ministro de Gestión Pública se quejó de quienes hablan de “discrecionalidad” en el gobierno santafesino al mostrar la ejecución de obras en Teodelina, Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, San Justo y San Javier.

El gobierno se defiende Corach aseguró que en Santa Fe se gobierna y trabaja "para llegar a todos" El ministro de Gestión Pública se quejó de quienes hablan de “discrecionalidad” en el gobierno santafesino al mostrar la ejecución de obras en Teodelina, Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, San Justo y San Javier. El ministro de Gestión Pública se quejó de quienes hablan de “discrecionalidad” en el gobierno santafesino al mostrar la ejecución de obras en Teodelina, Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, San Justo y San Javier.

En el pasado mes de enero, intendentes y presidentes comunales de la UCR emitieron un comunicado a través del cual denunciaban discrecionalidad por parte del gobierno provincial en el reparto de fondos. A su vez, diferentes sectores políticos se mostraron en la misma dirección y hablaron de "no votar el presupuesto provincial si no se corrije la discrecionalidad de fondos".





"Lamentamos y repudiamos las actitudes reiteradas del Gobierno, acerca del uso y reparto discrecional de los fondos para Municipios amigos, y demoras de entrega de fondos para Municipios que no son de la misma línea política del gobernador", expresaron en aquel momento.





Este sábado, a través de Twitter, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, aseguró que la administración de Omar Perotti “gobierna y trabaja para llegar a todos”.

Lo hizo al mostrar la ejecución de obras en Teodelina, Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, San Justo y San Javier.

“Dejemos de lado los fuegos artificiales de la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos provinciales, y vayamos a lo concreto. Se ha explicado, dado números y porcentajes. Pero nada funcionó porque, como el discurso les rinde, siguen y siguen. Sigamos intentando”, afirmó en un hilo de la red del pajarito.

Al tiempo que expresó que “en cuanto al color político que conduce los distritos aquí mencionados, lo dejo para que lo chequeen aquellos que se dedican a la especulación, la ventaja, las operaciones y las interpelaciones. Para nosotros es indistinto: gobernamos para todos y trabajamos para llegar a todos”.

Dejemos de lado los fuegos artificiales de la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos provinciales, y vayamos a lo concreto. Se ha explicado, dado números y porcentajes. Pero nada funcionó porque, como el discurso les rinde, siguen y siguen. Sigamos intentando 👇 — marcos corach (@MCorach) February 12, 2022