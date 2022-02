Chelsea se quedó con el Mundial de Clubes al vencer a Palmeiras

Chelsea de Inglaterra se quedó este sábado con el Mundial de Clubes al vencer en el tiempo suplementario a Palmeiras de Brasil por 2 a 1, luego de haber igualado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en el partido que se disputó en Abu Dhabi.

Los goles del conjunto londinense fueron obra del belga Romelo Lukaku, de cabeza, a los 10 minutos del segundo tiempo, pero Raphael Veiga, de penal y a instancias del VAR, igualó el resultado a los 19 de esa mitad.

Ya en el tiempo suplementario, Chelsea se impuso con un penal ejecutado por el alemán Kai Havertz, a los 12 minutos del segundo período, también por la intervención del VAR.

CHELSEA ARE CHAMPIONS OF THE WORLD! #ClubWC 🏆 🌎 pic.twitter.com/iOtj1BEP2n