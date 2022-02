https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 13.02.2022 - Última actualización - 12:15

Turf: no se corre en Las Flores

En un breve comunicado de dos líneas, el hipódromo local anunció en las primeras de hoy que la jornada hípica no se realizará.

Por Juan Moncada SEGUIR Sin mayores explicaciones y con un error de tiempos, la directiva local comunicó a través de sus redes sociales lo siguiente: "La reunión de mañana domingo 13 de febrero queda suspendida por casos de Covid. La próxima semana habrá un incremento de premio en el primer puesto". Tenés que leer Turf: Predatore respondió a la cátedra El mismo se dio a conocer en la madrugada de este domingo, sin especificar donde se produjeron los casos de Covid, ya sea en directivos, empleados del hipódromo o profesionales (jockeys, cuidadores, peones). Ante la requisitoria de la prensa no hubo respuestas aclaratorias. Las Flores demuestra una vez más que atraviesa su peor crisis de su historia, con carreras de muy flojo nivel, con medidas que atentan contra el turf, como esta suspensión comunicada en el mismo día y muy pocas horas del comienzo de la reunión, que además de lo organizativo perjudica a mucha gente que con sus ejemplares ya había emprendido viaje a Santa Fe; enojo reflejado en las distintas redes sociales, por los actores de la actividad. En la parte final y a modo de compensación el comunicado destaca un incremento de premios al primer puesto de cada carrera, el mismo puede ser bienvenido por un pequeño sector de lo que abarca esta gran actividad, en pocas palabras una curita para un enfermo grave. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

