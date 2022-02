https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora no se guardó nada al responderle a una usuaria que opinó que se burla de la gente, bloquea los comentarios y se accidentó por "karma".

Cayó de una aerosilla en Aspen El exabrupto de Verónica Lozano contra una detractora en Twitter tras su accidente en Estados Unidos

Verónica Lozano no ha perdido el tiempo durante su reposo por la fuerte caída que tuvo en Aspen y ha usado sus redes sociales para defenderse de los comentarios de sus detractores.

Hacé clic acá para el ver el momento del accidente

La conductora de "Cortá por Lozano" (Telefe) respondió con letalidad un tuit que expresaba: "Se hace la mala burlándose de la gente, pero bloquea los comentarios... ¡Karma, Vero! Todo vuelve", Lozano se cansó de leer tantos mensajes como este y escribió: "¡Karma la verga ! Tengo más humor que toda tu familia reencarnada".

Foto: Captura Twitter

Asimismo, tras ver que muchos internautas la critican y hasta consideran que es justo lo que le pasó por tener cercanía al kirchnerismo, Vero Lozano refutó: "Ahora, ¿vos me decís que yo me merezco esto por pensar distinto? Mirá qué linda manera de ver la vida; ¿eso también sería tu karma? ¡Y claramente esta es mi cuenta/casa y hago lo que se me canta el ogt!".

Por otro lado, Vero posteó en su cuenta de Instagram varias imágenes del paseo por Aspen, Colorado, donde se encuentra con Jorge "Corcho" Rodríguez y Analía Franchín; sin embargo, lo más llamativo es el texto con el que las acompañó, ya que además de dar detalles sobre su salud, les envió otro mensaje a sus detractores: "Un poco de todo porque la vida a veces te sacude... Estoy bien, no dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote".