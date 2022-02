https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 13.02.2022 - Última actualización - 20:44

20:42

Tras caer ante Ruud

Schwartzman: "Me tocó un rival que jugó mejor"

El tenista argentino no pudo defender su título en el Argentina Open.

Crédito: Télam/Julián Álvarez



Crédito: Télam/Julián Álvarez

El tenista argentino Diego Schwartzman, quien no pudo defender su título en el Argentina Open al caer en tres sets en la final, admitió este domingo que su vencedor, el noruego Casper Ruud "jugó mejor" y subrayó que crecerá mucho en el futuro. "Viví una semana espectacular, con la gente llenando el estadio y alentando. Lamentablemente en la final me tocó un rival que jugó mejor, es algo que puede pasar", analizó el "Peque" Schwartzman, en su primer contacto con los medios de prensa, tras la derrota. Tenés que leer Diego Schwartzman cayó ante Casper Ruud en la final del Argentina Open El argentino cayó ante Ruud por 5-7, 6-2 y 6-3 luego de dos horas y 37 minutos de una final en la que rindió de mayor a menor, ante un rival que acumula 16 victorias consecutivas sobre superficie de polvo de ladrillo. "Casper es un caballero adentro de la cancha, es un tenista muy joven y ya tiene siete títulos, seguramente dará mucho que hablar en los próximos años", elogió el "Peque". "Pese a no haber podido retener el título fui muy feliz adentro de la cancha, realmente disfruté esta semana y quiero regresar el próximo año para intentar ganar el trofeo de nuevo", indicó finalmente Schwartzman, quien acumula 24 partidos jugados en el Argentina Open y de los tenistas que aún están en actividad únicamente lo supera Federico Delbonis con 26 .

