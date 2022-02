El "Pulga", ese mago que saca conejos de la galera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Metió un taco en el primer palo, dejó desairado a tres defensores y le sirvió el gol a Beltrán. Del resto, Aliendro, el segundo tiempo de Farías y poco más para destacar.

Hay jugadores que con poco se destacan. Son los denominados distintos, los que sacan un conejo de la galera y definen un resultado. Eso fue lo que encontró Colón en el Pulga Rodríguez (6), que había entrado poco en juego pero que demostró su calidad y peligrosidad, primero con el cabezazo que alcanzó a sacar Izquierdoz sobre la línea en el comienzo del partido y, posteriormente, con ese taco brillante en el centro al primer palo que dejó desairados a los defensores de Boca y le sirvió el gol del empate a Beltrán.

En el rendimiento individual no hubo mucho para destacar. Burián (5) no tuvo mucho trabajo y poco pudo hacer en el gol de Boca, más allá de que el cabezazo de Benedetto fue a la altura de la raya del área chica. Sandoval (4) mostró lentitud y no aportó mucho en el manejo de la pelota, con nulas proyecciones. Garcés (6) fue lo más sólido en el trabajo defensivo, aunque Novillo (6) mostró buena recuperación en varias jugadas y quizás tuvo un momento de desconcentración en la marca de Benedetto en el gol. Delgado (4) no tuvo una buena noche, con problemas en la subida de Advíncula y la falta de marca en la mitad de la cancha por su sector.

En la mitad de la cancha, Aliendro (6) fue el más destacado, sin posición fija y tratando de aportar despliegue y algo de manejo en un campo de juego que estaba en pésimas condiciones. Lértora (5) estuvo lejos de su nivel, se paró de "5" clásico, tradicional, pero sin esa capacidad que se hizo habitual en los mejores momentos de la campaña anterior, cuando su incidencia en el partido y en el rendimiento del equipo era más acentuada. Sánchez Miño (4) no redondeó una buena noche, arrancó ligeramente volcado a la izquierda y luego pasó a jugar directamente como volante por ese sector, cuando Falcioni enmendó el error que cometió en el armado estratégico, obligando a Farías a correr a Advíncula y a jugar como un "3 bis" durante todo el primer tiempo. Otro que no tuvo una buena noche, más allá de su despliegue y de sus ganas, fue Bernardi (4), porque se equivocó bastante en el manejo de la pelota y no tuvo claridad cuando entró en juego.

Arriba, lo dicho de Farías (6). En el primer tiempo, obligado a correr a Advíncula y a jugar a 70 metros del arco rival. Cuando Falcioni le dio libertad y lo puso de Farías, levantó su nivel y mostró su peligrosidad. En la jugada del gol, creó el córner que terminó en el empate.

Los cambios le dieron un resultado positivo a Falcioni más allá de que llegaron con el partido en su parte final. Beltrán (6) fue clave porque estaba donde tiene que estar un centrodelantero, dispuesto a aprovechar la pelota que elevó el Pulga con su taco. Meza hizo, en diez minutos o algo más, algo que Sandoval no logró en todo el tiempo que jugó. Vega le dio despliegue y aire al mediocampo, mientras que Goltz y Gallardo entraron en tiempo adicionado al reglamentario.

El punto se cotiza porque siempre vale un empate en la Bombonera. ¿Conforma lo que hizo?, en parte. Se animó en el segundo tiempo, regaló protagonismo en el primero y tiene elementos para mejorar. Por capacidad y material, tiene para dar más.