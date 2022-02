https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión no pudo lejos de casa, esta vez fue derrotado por San Martín de Corrientes 77 a 66. Pedro Bombino fue el máximo anotador en los santafesinos.

Básquet Caída en la ruta para Unión

Germán Viganotti

El Tate no estuvo fino en ataque y sufrió por momentos en defensa, le costó el arranque del encuentro y luego no pudo cuando estuvo cerca de igualar las acciones en el tablero, no pudo quebrar al rival.

En la previa del encuentro se veían las caras dos equipos con realidades diferentes, por un lado el Tatengue que llegaba tras dos triunfos en fila, el segundo de ellos venciendo nada más ni nada menos que a Quimsa, y San Martín de superar con lo justo a su eterno rival Regatas como visitante.

De entrada Unión con el mismo quinteto del último encuentro y el primer tanto desde la mano de Jeantal Cylla tras un recupero y la corrida del norteamericano para la conversión. Buen inicio el elenco santafesino presionando en la salida del rival para ponerse 2-6 en los primeros instantes del encuentro.

Cruzando el meridiano del partido, el juego comenzó de a poco armarse; un triple por parte de Machuca en el local puso en ventaja a San Martín que a partir de allí tomó el dominio del tanteador.

Unión se trabó en ataque, no pudo convertir y si bien defendió bien los ataques del rival; le permitió estirar a 8 la ventaja obligando a Ponce al tiempo muerto. Tras un parcial desfavorable de 0-11, cortó la sequía en ataque Pedro Bombino con dos libres.

Foto: Gentileza de Facundo Mendiaz.

Ya en el segundo cuarto, el Tate con la alineación alternativa en cancha comenzó mejor. El cubano Bombino entró en escena, comenzó a exigir debajo del canasto y anotó primer doble en su cuenta para poner al equipo a 6 de diferencia en el luminoso. En la réplica gran defensa de Unión, Jaime recuperó en campo propio, corrió a habilitó al cubano para la volcada. Tras esto otro recupero en este caso de Gonzalo Torres que asistió a Jaime y anotó otro triple en el mejor momento de Unión.

El entrenador local lo devolvió al campo de juego a Javier Saiz (goleador del local con 18 puntos). San Martín volvió a tomar el protagonismo haciendo correr la bola y desequilibrando a partir de la gestación de Santiago Ferreyra. Tras otro bache en conversiones Rojiblancas, fue Gonzalo Torres que con dos libres acortó distancias.

Unión sin poder quebrar la defensa rival, acudió nuevamente al tiempo muerto para refrescar ideas. A la salida de este Cylla con un tiro en suspensión, y luego Jaime de tres devolvieron a Unión al partido. Se fueron al descanso largo manteniendo la ventaja obtenida por el Gallo en el primer parcial. De trámite muy parejo el primer tiempo, el Tate con algunas desatenciones en la defensa le permitió al dueño de casa con muy poco sacar una pequeña luz de distancia.

Foto: Gentileza de Facundo Mendiaz.

De nuevo a las acciones, el comienzo del partido no fue bueno, trabado los ataques de ambos, sobre todo el del Tate que no encontró los caminos para resolver las jugadas ante una defensa muy cerrada del equipo Rojinegro.

Recién luego de más de tres minutos Jaime con un triple pudo convertir. Tras eso Unión se paró mejor, Bombino desequilibrando en las caídas y ayudando en defensa fue importante en este tramo, aunque la escuadra correntina de a poco fue sumando y se mantuvo en juego.

En el epilogo Unión con un triple de Bertona se puso a diez en el comienzo del último cuarto, aunque rápidamente Sanma tomó el control del partido, encestó desde más allá de la línea de 6,75 metros y sacó una renta importante en el marcador que se le hizo muy larga a Unión.

Pese a esto el equipo santafesino nunca bajó los brazos y siguió insistiendo, cerró el parcial con mayor goleo y de hecho nunca fue superado por el rival que hoy estuvo más efectivo que Unión en los lanzamientos y se terminó llevando el partido. Traspié en la ruta, uno más para el Tatengue que no logra ganar fuera de casa.

Con este resultado Unión suma ocho triunfos y 16 derrotas; y el próximo martes tendrá otro difícil rival cuando visite a Regatas en Corrientes desde las 21.30hs.

Foto: Gentileza de Facundo Mendiaz.

Síntesis

SAN MARTÍN (77): Jonathan Machuca (5), Javier Saiz (18), Emiliano Basabe (11), Matías Solanas (14), Rolando Vallejos (10) (FI); Gastón García (1), Santiago Ferreyra (11), Franco Méndez (0), Maximiliano Andreatta (), Leandro Mainoldi (7). DT: Diego Vadell.

UNIÓN (66): Juan Pablo Cantero (1), Cristián Schoppler (4), Daniel Hure (8), Jeantal Cylla (9), Justin Everett (2) (FI); Maximiliano Martín (3), Gastón Bertona (11), Jordi Godoy (0), Andrés Jaime (11), Gonzalo Torres (4), Lorenzo Micheloni (0), Pedro Bombino (13). DT: Juanfra Ponce.

Parciales: 18-10, 20-20 (38-30) // 18-13 (56-43), 21-23 (77-66).

Árbitros: Diego Rougier, Gonzalo Delsart y Fabio Alaniz.

Cancha: Fortín Rojinegro.

No pudo la liga de desarrollo

En la jornada de sábado, los juveniles de Unión dirigidos tácticamente por Renzo Giunta fueron derrotados por San Martín 97 a 86. El Tate tuvo un flojo comienzo, aunque fue levantando a lo largo del partido, con un equipo mucho más cortó pero no le alcano. El goleador Tatengue fue Jerónimo Díaz Muller con 23 puntos, además Matías Fleury sumó 20 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

De esta manera el Tate acumula 8 victorias y 16 derrotas en 24 juegos disputados.

Perdió uno de los rivales directos del Tate

En la continuidad de la Liga Nacional, Hispano Americano no pudo jugando como local y fue superado por Ferro 100 a 74. Víctor Fernández en el local fue el máximo artillero del partido con 19 puntos en 30 minutos en cancha, aunque Marco Luchi con 11 puntos, 12 rebotes más 7 asistencias en 34 minutos fue la gran figura de la noche.