¿El amor es cuestión del corazón o del cerebro?

Es el Día de los Enamorados. ¿Pero cuánto sabemos del amor? Mirador Provincial entrevistó a la licenciada en psicología y especialista en sexología y terapia de parejas, Ana Blanc (M.P. 1305), para entender varias cuestiones.

Cada persona siente cosas diferentes cuando se enamora. Hay quienes hablan de "cosquillitas en la panza", "palpitaciones en el corazón", "enrojecimiento de cachetes". Otras solamente expresan estar a gusto y que la otra persona es con quien desean pasar el resto de su vida. Lo cierto es que esa etapa dura un tiempo y esas sensaciones están vinculadas al cerebro y no al corazón.

-¿El enamoramiento viene del corazón o del cerebro?

-El enamoramiento viene del cerebro. Decir que viene del corazón es una creencia que viene desde cuando se iniciaron los estudios sobre la psiquis y el comportamiento humano. Los primeros filósofos localizaban el corazón como el lugar donde se sentían las emociones. Hoy ya no creen eso, no lo ven así. Sabemos que el corazón es un músculo si lo vemos desde lo orgánico y no es que albergue emociones. Pero en un momento se pensó así y quedó esa creencia.

El enamoramiento es una cuestión química. Se que es frustrante para algunas personas y decepcionante para otras pensar que el enamoramiento tiene que ver con la química cerebral, pero es así.

Es un tiempo que ronda entre 3 meses y 6 meses como máximo, donde el cerebro libera muchísimas sustancias relacionadas a la felicidad que nos hacen sentir en un estado de euforia constante. Por eso queremos ver a la persona todo el tiempo, recibir un mensaje, escuchar su voz… cualquier cosa que se relacione con la persona dela que nos enamoramos hace al cerebro fabricar esta química que nos ata más a la persona. Por eso nunca recomiendo que se tomen decisiones importantes estando enamorado o enamorada.

La gente toma mal cuando digo que no se puede estar enamorados 20 años. Lo que quiero decir es que se aman, pero ya no están enamorados. El estado de enamoramiento es un estado de desconexión con la realidad, en donde vemos un montón de cosas que no son. El estado de euforia y felicidad en el que se vive nos hace no ver lo que es. Por eso estamos más susceptibles a situaciones de peligro y riesgo, porque no podemos utilizar nuestra neocorteza y nuestro neocortex que esta en el lóbulo frontal del cerebro y nos ayuda a tomar decisiones. Estando enamorados nos guiamos más por lo emocional que por nuestro cerebro racional.

-¿Por qué nos enamoramos?

-No sé por qué nos enamoramos. Las teorías evolucionistas dirían que nos enamoramos para poder procrear, tener un vínculo estable macho-hembra que garantice la supervivencia de la especie humana porque macho y hembra procrean por medios naturales, aunque sabemos que los vínculos no tienen que ser necesariamente así.

Entonces: desde un punto de vista evolucionista nos enamoramos porque necesitamos afianzar la existencia de ese macho y de esa hembra para que subsistan las crías.

En términos más sociales y culturales un montón de veces nos enamoramos por presión social, porque nos dicen que nos tenemos que enamorar. Entonces creo que hay que replantearnos el enamoramiento como un condicionamiento cultural y social, como una construcción para que subsista el modelo de familia, capitalista y pos moderno que existe ahora.

También la educación basada en el amor romántico hizo muchísimo al presionar de la existencia del amor y cómo tiene que ser. Dicho de otro modo: el enamoramiento tiene que ver con cómo nos dijeron que se tiene que vivir el amor, con construcciones sociales y culturales.

-¿Cómo funciona la hormona del amor? ¿Funciona igual en ellas que en ellos?

-No se qué es la hormona del amor. Quizás hablan de la liberación de endorfinas o sustancias que liberamos cuando estamos enamorados. Funciona igual en mujeres y varones como toda química cerebral. Lo que sucede es que el varón es educado para soltar mas rápido, para tener muchos vínculos, para no expresar sus emociones, para no decir lo que siente porque eso es de débil. Para ser un macho alfa. Quizás el primer tiempo esté entregado al vinculo, si es que se lo permite. Pero cuando esta química cerebral se va el varón, que es menos educado que la mujer a respetar el amor romántico que nos inculcaron, vive su vida mas independiente y eso hace que parezca que el enamoramiento nos afecta en partes desiguales.

-Teniendo en cuenta que el enamoramiento dura un tiempo...¿ qué sucede después? ¿Dejar de sentir cosquillitas en la panza significa que se apagó la llama del amor?

-La química cerebral dura entre tres meses y seis meses. Luego pasan cosas: los años, los hijos, convivencias, problemas económicos que hacen que se le presten atención a otras cosas. Pero cuando se reencuentran, se miran a los ojos... pueden volver a sentir esas cosquillitas. Las terapias de pareja ayudan mucho. El cerebro guarda memorias emocionales de cosas que han dolido y gustado.

Es normal dejar de sentir esas cosquillas y es normal volver a sentirlas cuando el cerebro reconecta con las memorias emotivas que las generaron.

Cuando la llama se va a pagando la idea es volver a generar situaciones donde se reconecten con esas llamas para que las activen en este presente. A veces se puede y otras ya no.

-¿Qué rol juega el sexo en el amor?

-El sexo juega un rol fundamental en el amor, y esto también tiene que ver con una cuestión química. Por ejemplo la mujer libera oxitocina luego del orgasmo y luego de abrazar al compañero o compañera con quien lo tuvo. Esa oxitocina se libera siempre en el abrazo. Solo que la mujer la libera en mayor cantidad. Por eso puede confundirse buen sexo con amor . Nuestra cultura siempre enlazó amor y sexo y no nos permite verlos por separado. El condimento que el sexo le da al amor es re importante porque genera un momento de conexión, de intimidad, de comunicación a otro nivel que no es el verbal.

El amor al sexo le pone un condimento hermoso de la parte emocional a algo meramente carnal. Y el sexo al amor lo mismo: le pone a algo emocional a un componente carnal que es muy pasional.

-¿Cómo darnos cuenta que nos estamos enamorando? ¿Y qué beneficios produce estar enamorado?

-Te das cuenta que te estás enomorando cuando estás pensando constantemente en la otra persona, en su bienestar, en lo que le pasa...También cuando sentís que la persona lo es todo, te quita el aliento y no me importa nada mas que esa persona. Lo peligroso es cuando sentir esto se extienda en el tiempo, porque nos pone en segundo lugar. Es entendible que ocurra los tres a seis primeros meses. Mas no. Entendamos que son períodos y luego del enamoramiento viene otro período diferente que no significa dejar de querer.

Los beneficios que produce estar enamorado o enamorada son muchos. Es estar en estado de felicidad todo el día. Y el cerebro está feliz porque está inundado de la química de la felicidad. La vida se ve positiva… pero cuidado que también puede llevar a malas decisiones.

Cuando uno ama y se siente amado los problemas se ven diferentes, se vive feliz, la vida la ves positiva. Hay estudios que aseguran que las personas que están en pareja padecen menos de depresión, siempre que sea un vinculo sano.

¿POR QUÉ 14 DE FEBRERO?

Roma. Año 270 dc. El gran imperio estaba en decadencia. Las derrotas se iban a acumulando y el ejército era cada vez más diezmado. El emperador de ese entonces, Claudio III creía que los soldados casados rendían menos que los solteros por estar ligados emocionalmente a sus familias y tomó la decisión de prohibir el matrimonio.

En ese entonces, un sacerdote cristiano, de nombre Valentín, solía celebrar casamientos. Es por eso que cuando se enteró de la disposición, se opuso y desafió al poder dominante. Creía de manera férrea en la unión de las parejas y a pesar de la orden, eligió continuar con las misas, pero en secreto. Lo hacía en las bodegas de las cárceles del Imperio, sin más testigo que él y Dios.

Pero cuando Claudio se enteró, mandó capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara. Ese día, lo presionó para que renunciara al cristianismo, pero ante su negativa, lo mandó a ejecutar. Valentín fue decapitado el 14 de febrero de ese mismo año.