Vive en Venado y busca a sus padres biológicos: sospecha que pudo haber sido vendida hace 35 años

Es docente de Educación Especial y se encuentra en la búsqueda de su identidad. Acompañada por sus hermanos adoptivos y sus amigos, logró averiguar datos importantes sobre sus orígenes y surgió la sospecha de que podría haber sido apropiada de manera ilegal.

Por Jorge Pavia

Melina Rufino, con sus 35 años recién cumplidos, quiere encontrar a sus padres biológicos, porque ese es su derecho a la identidad. Desde su ciudad actual, Venado Tuerto, con un puñado de datos y toda la ilusión a cuestas está abocada a buscar en su Santa Elena (Entre Ríos) natal las respuestas a sus preguntas, que son muchas.

"Yo fui adoptada en Santa Elena, Entre Ríos, cuando tenía tres meses y medio. Puede haber una variación entre la fecha de nacimiento y cuando me anotaron, que fue el 10 de febrero de 1987. Busco a una mujer que haya tenido una beba por esa fecha", dijo a El Litoral.

El disparador para el comienzo de este camino fue una publicación que vio en las redes sociales, donde se menciona a la mediadora de su “adopción”, único dato que hasta ese momento tenía sobre sus orígenes. Ahora, con algunos indicios más, las sospechan apuntan a que podría haber sido vendida cuando tenía tres meses y medio por una organización que se dedicaba a este “negocio”. Con el apoyo de sus dos hermanos adoptivos, busca a su familia biológica.

“Mi hermana era jovencita, pero acompañó a mis padres a buscarme a Santa Elena y lo recuerda; me dijo que la entrega se hizo en un hotel viejo de allá; yo sé el nombre de ese hotel y de la mediadora”, aseguró Melina a El Litoral, y prosiguió: “Allí, mis padres adoptivos le dieron dinero a esta señora; según mi hermana, me entregó una chica muy jovencita que estaba con un hombre mayor, aunque no sé si esos serían mis padres biológicos. La partida de nacimiento está hecha con el nombre de mis padres adoptivos y no tengo otro dato y no intervino ningún Juzgado; solo sé que nací en Santa Elena, pero no puedo asegurar que haya sido en el hospital local”.

Sospechas

La publicación que llamó la atención de Melina la realizó la amiga de otra chica de la misma localidad entrerriana, nacida el mismo año de Melina (1987) y quien también busca a sus padres biológicos, involucrando a la misma mediadora. “Por lo que averigüe, mi madre adoptiva estuvo mucho tiempo dándole plata a esta señora porque decía que necesitaba para que la chica que me había tenido viaje a Corrientes. También sé, porque investigué mucho, que la mediadora junto a otras personas se dedicaba a eso; les sacaban los bebés a familias con bajos recursos o a quienes son podían tenerlos y los vendían; estas cosas eran algo natural allá”, contó Melina.

"Puede ser que mis padres adoptivos hayan sido engañados. Supuestamente, según les dijo la mujer que me entregó, la persona que me tuvo era una chica jovencita que no me podía alimentar ni criar, pero no lo sabemos".

Saber que pasó

El objetivo de Melina Rufino, la protagonista de esta historia, no es otro que la búsqueda de sus orígenes, de su identidad; saber quién es, de donde viene, y que pasó antes de los tres meses y medio que tenía cuando fue adoptada.

“Por más dura que sea, quiero saber la verdad. Me gustaría cerrar esta historia y saber que paso realmente; saber que paso durante esos tres meses y medio, al cuidado de quien estuve; que paso realmente en mi nacimiento, como fue. Estoy llena de preguntas”, disparó Melina.

Por cualquier dato que pueda ayudar a Melina en la búsqueda de su identidad, comunicarse al número telefónico: 3462 68-8155.