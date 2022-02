Video: delincuentes le dispararon frente a su hijo de 4 años para robarle el auto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los delincuentes los interceptaron cuando entraban el auto a su casa en La Matanza. Él salió corriendo, dejó a su hijo en el vehículo y lo cerró.

Un grupo de delincuentes intentó robarle el auto a un hombre que entraba con su hijo de cuatro años a su casa de La Matanza. El ladrón que bajó disparó al lado del nene, pero el padre llegó a cerrar el auto antes de que se lo robaran.

Cristian, la víctima del intento de robo y padre del niño que sufrió desde adentro del vehículo, contó a TN cómo vivió el difícil momento: “Fueron segundos, pero para uno es una eternidad. Es una sensación muy fea que nadie quiere pasar, en ese momento uno no sabe cómo reacciona”.

“Yo creo que reaccioné mal, pero reaccioné bien por mi hijo, porque pude salvar la vida de él”, agregó sobre las imágenes que lo muestran corriendo desde el auto hacia su casa, desde donde bloqueó la puerta del auto.

El hombre contó que el auto llegó muy despacio y desde adentro uno le dijo a su compañero que baje. “Cuando escuché eso cerré la puerta porque estaba el nene adentro del auto y yo le dije que venga, él siempre baja del otro lado pero si bajaba de aquel lado dejaba el auto abierto y lo iban a agarrar a él”.

“Si lo agarraban a él yo iba a defenderlo y el delincuente se iba a defender a los tiros”, aseguro Cristian, quien también contó que salió corriendo “porque estaba nervioso” y que en milésimas de segundos pesó en “cómo hacer si lograban abrir el auto”.

También detalló cómo sintió el momento en el que escuchó que le disparaban: “Escuché el clac de la puerta y ahí escuché el disparo. Veníamos de hacer las compras, eran 8.20 de la noche”.

La inseguridad en La Matanza

El hecho ocurrió en Villa Luzuriaga, un barrio de La Matanza en el que -según Cristian- ocurren el 50% de los robos que ocurren en La Matanza. “Tendrían que invertir más en policía en La Matanza. ¿Por qué en Capital podes sentirte más cuidado que acá y estamos a 15 minutos?”, expresó.

“¿Por qué tenemos que privarnos de salir tan tarde si no somos delincuentes como para escondernos y estar encerrados? Creo que tenemos libertad, pero siempre tenemos que llegar temprano, encerrarnos, estar atentos siempre, no nos podemos distraer”, aseguró.

Además contó que el auto con el que los delincuentes intentaron robarle había sido robado 15 minutos antes. “Estaban juntando autos, estaban haciendo la colección del fin de semana”, explicó irónicamente.

Por último, cerró: “Estamos solos, la policía no da abasto, ya no sé cómo pedir seguridad. Estamos todos los vecinos cuidándonos, pero somos vecinos, somos laburantes, no podemos actuar como policía, la policía nos tiene que cuidar”.