https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.02.2022 - Última actualización - 11:37

10:44

Omar Perotti firmará entre martes y miércoles con autoridades locales un acta compromiso para que "todos los chicos estén en la escuela". Jefes de administraciones locales gobernados por la oposición le piden una audiencia porque denuncian "discrecionalidad y discriminación" en el manejo de fondos.

En simultáneo El gobierno de Santa Fe convoca por educación y los intendentes protestan por fondos Omar Perotti firmará entre martes y miércoles con autoridades locales un acta compromiso para que "todos los chicos estén en la escuela". Jefes de administraciones locales gobernados por la oposición le piden una audiencia porque denuncian "discrecionalidad y discriminación" en el manejo de fondos. Omar Perotti firmará entre martes y miércoles con autoridades locales un acta compromiso para que "todos los chicos estén en la escuela". Jefes de administraciones locales gobernados por la oposición le piden una audiencia porque denuncian "discrecionalidad y discriminación" en el manejo de fondos.

Intendentes y presidentes comunales de toda la provincia fueron convocados por Omar Perotti para firmar esta semana un "acta compromiso" que intentará cumplir el desafío de que "todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo". Las autoridades de localidades del centro- norte fueron convocadas para este martes en el Museo de la Constitución, en esta ciudad; las del sur, para el miércoles en el Acuario del Río Paraná, en Rosario. El gobernador estará acompañado por la ministra de Educación, Adriana Cantero. El propio mandatario había anticipado la iniciativa, la semana pasada. En declaraciones a la prensa, dijo que se entregaría al intendente de cada ciudad un listado con el nombre y apellido de cada niño o niña que habiendo terminado la escuela primaria, no se inscribió para el nivel secundario. La finalidad es "poder buscarlos en sus hogares "para que continúen sus estudios.

La invitación del gobernador se da en un clima de tensiones con los gobiernos locales de la oposición, que vienen denunciando un manejo discrecional de fondos. El tema generó una fuerte réplica del Poder Ejecutivo el fin de semana, a través de las redes sociales. Por es medio, el ministro de Gestión, Marcos Corach, refutó las acusaciones y enumeró las acciones que se fueron llevando a cabo en ciudades de gobiernos no peronistas. También desde la Casa Gris, se giraron entre jueves y viernes fondos adeudados para regularizar la situación con municipios y comunas. Aun así, intendentes de la oposición tienen previsto arribar mañana a Casa de Gobierno para plantear la situación.

En diálogo con El Litoral, el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Horacio Ciancio, ratificó la decisión de hacer llegar su reclamo a la Casa Gris. "No estamos planteando una movilización, pero sí tenemos previsto un número importante de intendentes llegar hasta la Casa de Gobierno para dejar formalmente un pedido de audiencia con el gobernador. Queremos plantear que se están discriminando a los municipios que no son peronistas. Y no sólo iremos representando a la UCR, sino también al PS y al PDP", sostuvo.

Consultado acerca de las transferencias que realizó en las últimas horas el Ejecutivo, Ciancio dijo que ello no neutraliza ni aplaca el planteo. "La transferencia que realizaron el viernes por gastos corrientes fue a unos pocos. Eso no descomprime la situación. Interpretamos que este manejo es una represalia por la no aprobación del presupuesto", interpretó.