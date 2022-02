"Maniatar" al rival: una receta habitual de Falcioni

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así definió, el propio entrenador, el plan que llevó a la Bombonera. Arriesgó un poco más en el segundo tiempo y llegó al empate. ¿Se puede pensar, con Falcioni, en una trilogía ofensiva sumando a Wanchope a la dupla Farías-Pulga?

Julio Falcioni utilizó el término "maniatar". La idea fue esa, la de obligarlo a Boca a jugar lejos de Burián. Pero en ese propósito, se cometieron algunos excesos, como el de hacer jugar tan retrasado a Farías en el primer tiempo, delante de Delgado y esperando a Advíncula, en lugar de complicar en los últimos 30 metros de la cancha, como pasó en la jugada que terminó en córner y del que sobrevino el gol de Colón.

De todo lo otro se rescatan cosas positivas, empezando por el resultado. "El valor es haber rescatado un buen resultado en una cancha siempre difícil y donde no es fácil ganar. Destaco el esfuerzo de los jugadores y no me quiero olvidar de que a los 50 segundos tuvimos el gol en la jugada del Pulga que sacó Izquierdoz cuando la pelota entraba. Boca tuvo el control de la pelota pero lejos de nuestro arco. No tuvieron casi nada de situaciones y eso es bueno en cuanto al compromiso del equipo a redoblarse permanente. En el segundo tiempo pusimos más la pelota contra el piso, a diferencia del primero, donde dividimos más. Fuimos más agresivos en el segundo tiempo y conseguimos un buen resultado", dijo Falcioni, ovacionado desde todos los costados por la hinchada de Boca, que no olvida que el club logró dos títulos bajo su conducción técnica.

"Jugamos de diferentes maneras en el medio. Al principio lo hicimos con 5, luego con 4 y también con 3. Es algo que tenemos que afinar un poco más. La entrada de Lucas Beltrán fue muy buena y así pudimos ensayar un sistema con un punta bien marcado y con dos media punta como Farías y el Pulga, que pueden jugar detrás del '9' y generar espacios", dijo Falcioni luego del partido, no sin antes rescatar los minutos iniciales del partido: "Jugamos 20 primeros minutos buenos, correctos, con salidas rápidas que no pudimos terminarlas y lo logramos en el final del primer tiempo con la jugada de Farías que no se terminó bien. Luego encontramos más posibilidades de pases", dijo el técnico sabalero.

A propósito de Farías, fue silbado por la gente de Boca. ¿El motivo?, quizás algo de enojo por las idas y vueltas y algunas declaraciones, haciendo referencia no sólo al deseo de quedarse en Colón a jugar la Libertadores, sino también a los dichos de su representante, cuando dio a entender que su juego encaja más en River que en Boca. "Los hinchas de Boca reconocieron que Farías es un jugador que quisieran tener", dijo Falcioni. Y Farías reconoció que los silbidos de los hinchas de Boca los escuchó. "Yo nunca me metí en la negociación", dijo el juvenil. Y tiró una linda frase: "Falcioni nos pide que seamos indios y no caciques".

La idea varió durante los 90 minutos. Urgido por el resultado en contra, el gol de cabeza de Benedetto obligó a que se modifiquen algunas cuestiones. Como primera medida, se adelantó Farías para jugar "de Farías" y no en una posición con muchas obligaciones defensivas. Demasiadas para un jugador que es desequilibrante cuando ataca, pero se convierte en uno más cuando defiende. Esto hizo que Sánchez Miño se recostara un poco más por izquierda para darle una mano a Delgado y que Advíncula empezara a preocuparse un poco más por no regalar sus espaldas, porque ya Farías dejó de ser el jugador que estaba obligado a taparlo, para pasar a ser el jugador dispuesto a atacarlo.

Falcioni terminó jugando con tres jugadores de neto corte ofensivo cuando logró el empate. A Farías y al Pulga, se le agregó Beltrán. La pregunta se cae de madura en vísperas de poder contar con Wanchope Abila (quizás para la tercera fecha contra Central Córdoba o la cuarta con Barracas Central). ¿Será posible pensar en un trío ofensivo?, inevitablemente del tema se hablará, porque naturalmente, si Falcioni prefiere jugar como arrancó ante Boca, uno se quedará afuera. ¿Será una alternativa para algún partido en particular o para determinados momentos, como pasó en la Bombonera cuando el resultado era 0-1?, ¿o será un objetivo a trabajar para tirar "toda la carne al asador"?. Sinceramente, las características de entrenador de Falcioni impiden suponer que esa idea, la de poner a los tres, será la más buscada. Pero habrá que esperar. Quizás ellos mismos lo obliguen a que no resigne a ninguno.

En Paraná

El plantel regresó de Buenos Aires este lunes por la mañana, se entrenó de manera liviana y está previsto que el miércoles se traslade a Paraná para concentrar allí y evitar cualquier problema que pueda suscitarse con el éxodo de hinchas de Colón a la vecina orilla para estar presente en el estadio de Patronato.