Línea directa: "regular la tenencia de razas peligrosas" y "vacaciones"

Lunes 14.02.2022

14:29

Regular la tenencia de razas peligrosas

UN LECTOR

"Estoy escuchando sobre el ataque de un perro de raza pitbull a una criaturita, un bebé. Cuando surgen estos casos vuelven a ponerse sobre la mesa todas estas cuestiones referidas a una concepción patológica y enfermiza de las mascotas. Digo esto porque hay personas que tienen perros y no los saben adiestrar ni manejar. Otras que tienen varios perros en una vivienda que molestan por múltiples razones a los vecinos o cuando van a hacer sus necesidades a la plaza o en la vía pública. Demás está decir que una mascota, un perro, puede ser peligroso y hasta mortal como ha pasado muchas veces. Como ciudadano al que le gusta salir a caminar tranquilamente sin soportar ataques de perros desde cualquier vivienda, yo me pregunto, ¿cuándo será el día que los concejales y el intendente se pongan a trabajar sobre este tema? Tienen que reglamentar, si es que no existen las reglamentaciones, y hacer cumplir esas reglamentaciones. Tenemos que terminar de una vez con este tema de los perros que lastiman o asesinan a la gente. No puede ser, es inadmisible. Hay razas que deben estar reguladas con más severidad. Yo no digo que hay que prohibir, pero debe primar la vida humana. Por eso decía más arriba que se trata de tenencia enfermiza de mascotas. No puede ser que se avalen estas situaciones".

Vacaciones

MARIO ALFREDO PILO

"Las estadísticas demuestran nuevamente este año, que en Argentina potencia, condenada al éxito, el promedio vacacional en diciembre y enero no fue mayor a cuatro noches en los lugares turísticos tradicionales. Ni hablar de salir del país, con el costo adicional del dólar y el euro, más la vacunación geopolítica de Ginés con la vacuna Sputnik es imposible. Eso sí, el que quiera hacerse una idea de cómo está el mundo y sus paraísos políticos, puede mirar las fotos y videos de la oligarquía peronista que no se priva de nada".