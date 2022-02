Alemania: al menos un muerto y 10 heridos en un choque de trenes cerca de Múnich

Una persona murió y al menos otras 10 resultaron heridas en un choque de dos trenes regionales ocurrido este lunes en las proximidades de la ciudad alemana de Múnich, anunció la policía.



Los convoyes chocaron a última hora de la tarde europea en la zona de la estación de Ebenhausen-Schäftlarn, al sur de la capital bávara.





"Hay un muerto y varios heridos", más de diez, indicó a la AFP un portavoz de la policía de Múnich.

People were injured on Monday in the collision of two S-trains south of Munich. According to the police, the trains collided around 16.40 in the area of the Ebenhausen-Schäftlarn train station in the district of Munich. The station is located on the S7 route to Wolfratshausen. pic.twitter.com/pSEd81iQOl