A Esteban Lamothe lo compararon con un perrito

Los usuarios de Twitter hicieron viral una foto de un animalito que, según dicen en las redes, es igual al actor de “La 1-5/18″

Los usuarios de Twitter hicieron viral una foto de un animalito que, según dicen en las redes, es igual al actor de "La 1-5/18″

“Mamá, llegué”, escribió Esteban Lamothe en una historia de Instagram, en la que se hacía eco de la repercusión que había tenido en los medios su parecido con un perrito con el que lo compararon en las redes sociales. Si hay alguien que sabe tomarse con humor los a veces ácidos comentarios de Twitter, ese es el protagonista de La 1-5/18. De hecho, muchas veces se encarga de repostear críticas divertidas o responder con ironía a algunas expresiones poco felices de los usuarios. Pero, esta vez, el galán fue por más y comenzó una campaña para tratar de encontrar al animalito que, según dicen, es igual a él.

La foto del can había sido publicada el 28 de noviembre del año pasado por una cuenta llamada @antozoso. Y, de a poco, se fue viralizando ya que todos señalaban su parecido con Lamothe. Hasta que, finalmente, la imagen llegó al actor que no dudó en reconocer que tenía cierto parecido a él. “Idéntico. Lo quiero conocer, es algo mío sí o sí”, escribió Esteban. Y, para que no quedaran dudas de quién hablaba, compartió una foto del animalito en cuestión.

Pero, no conforme con eso y viendo que el tema tomaba cada vez más difusión, el actor siguió con su pedido: “Si lo ven le dicen que lo quiero conocer, por favor. Gracias”. E insistió tratando de agregar un incentivo para sus seguidores. “Busco a mi yo perro, hay recompensa”, escribió junto al video del tema El Perro del grupo El mató a un policía motorizado.

Algún Influencer que esté al pedo me podría ayudar con una colecta para buscar a mi familiar canino por favor. Es una causa URGENTE. Paso CBU ? https://t.co/wA3b3GtxVB — esteban lamothe (@estebanlamothe) February 13, 2022

Finalmente y viendo que el can no aparecía, Lamothe hizo un divertido llamado a la solidaridad: “Algún influencer que esté al pedo me podría ayudar con una colecta para buscar a mi familiar canino, por favor. Es una causa urgente. ¿Paso CBU?”.