La provincia de Santa Fe citó a las mesas paritarias para abrir la discusión salarial del año

La ronda se iniciará con docentes, seguirá con estatales y finalizará con profesionales de salud. Diálogos informales entre funcionarios y dirigentes sindicales. El ministro Moroni habló del 40% de aumento con reapertura si la inflación supera esa cifra. Este martes sigue la paritaria nacional docente.

El gobierno provincial anunció la convocatoria a las tres principales mesas paritarias del Estado santafesino para iniciar la discusión sobre la pauta a aplicar sobre los salarios a partir del mes de marzo. Este miércoles, a las 17 se sentarán a la mesa los gremios docentes; el jueves 17, a las 11:30, ATE y UPCN; y el viernes 18, a las 9, con los gremios de los profesionales de la salud.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, estará en las tres meses acompañado por funcionarios de Hacienda y de las respectivas carteras y se mostró optimista en llegar a un entendimiento en las próximas semanas sobre la base de reapertura de las discusiones en caso de que la inflación supere la suba pactada. "El esquema del año último", señaló a El Litoral para recordar que en líneas generales, en 2021, la suba de salarios fue del 52% contra el 50,9% de inflación, de acuerdo al Indec.

Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo que estará en las tres mesas paritarias de la semana. Foto: Manuel Fabatía

El gobierno provincial espera alguna definición de la paritaria nacional docente que tiene previsto reunirse este martes en horario vespertino donde además de formación docente se discutirá la política salarial. La paritaria nacional ya está abierta desde hace dos semanas pero todavía no hubo cifras oficiales sobre la mesa.

Dirigentes gremiales santafesinos mantienen diálogos informales con funcionarios del gobierno, previa a las reuniones formales de esta semana y ninguno espera que haya algún anuncio en materia de porcentaje salarial en esta primera ronda.

En principio, el gobierno provincial planteará una cifra global de aumento que se dividirá en tres etapas y la discusión pasaría por el porcentaje a aplicar en el primer incremento.

El propio ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, señaló que el Gobierno trabajará con una pauta del 40% para las paritarias de este año y dijo que, en caso de ser necesario, se harán las revisiones correspondientes para que los sueldos no queden desfasados respecto de los niveles de inflación. Esta sería la base de Santa Fe, dijo un allegado a Omar Perotti en off the record ante El Litoral. Además de salarios estarán sobre la mesa condiciones laborales, especialmente en esta etapa post Covid.

Pusineri, señaló que "el ámbito paritario es un espacio que reivindicamos desde el gobierno provincial. Refiere al derecho de los trabajadores y también al funcionamiento de la administración pública. Se discuten cuestiones salariales –que desde ya son muy importantes– como también cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo. Éste es el abordaje integral que vamos a tener, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades", adelantó. "Tenemos la expectativa de lograr las mejores alternativas tanto para el funcionamiento del Estado como también para los derechos de los trabajadores que se desempeñan en el mismo". acotó.

Desde el Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) seccional Santa Fe se informó de la citación para el viernes y en un comunicado se informó los miembros paritarios van a plantear aumento salarial del 60% al básico; la jerarquización profesional al 80%, aumento de grado, mejoras sustanciales en las condiciones laborales y el pase a planta de contratados que pese al dictado de la ley sobre fines del 2021, todavía no se efectivizó, dijeron voceros gremiales.

Municipales

El gobierno provincial aún no puso en marcha el mecanismo de convocatoria a la paritaria municipal donde Festram se sienta con representantes de intendentes y presidentes comunales y el Ejecutivo santafesino. Aún no fueron citados los intendentes para definir sus miembros paritarios. No obstante, gremios municipales de varias ciudades importantes de la provincia estarían analizando las alternativas legales para sentarse directamente con intendentes de esos lugares a discutir salarios y condiciones laborales.

La falta de ley de Presupuesto

El ministro de Gestión Pública insistió en defender la transferencia de recursos que realiza la provincia a municipios y comunas y remarcó que los gobiernos locales son los perjudicados por el hecho de aún no haber sido aprobado por la Legislatura santafesina el Presupuesto 2022. Recordó que "el Presupuesto fue presentado el año pasado en la Legislatura, y llegamos a fin de año con media sanción del Senado que votó unánimemente. Cuando pasó a Diputados, por algunas diferencias, los diputados no lo trataron. Hoy tener el Presupuesto reconducido significa que estamos transfiriendo 32% menos a los municipios y comunas, culpa de no tener un Presupuesto aprobado, porque estamos trabajando con el mismo presupuesto del 2021".

En 2022 vamos a repetir lo que hicimos en 2021. Vamos a trabajar con una pauta inflacionaria, que estimamos en 40%. Si es necesario renegociar esa pauta, vamos a abrir las paritarias las veces que sean necesarias". Claudio Moroni ministro de Trabajo de la Nación

RIPTE

En diciembre del último año, los sueldos formales o registrados, con aportes a la Seguridad Social, aumentaron el 2%, acumulando en el año un alza del 53,4%: son 2,5 puntos por encima de la inflación del 50,9% de 2021.

Los datos de salarios oficiales corresponden al RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables). A diciembre, los salarios brutos (sin los descuentos) promediaron $ 102.589,87, según el informe del Ministerio de Trabajo sobre la base de las declaradas de las empresas ante la Seguridad Social. Un año atrás, en diciembre 2020, el sueldo promedio era de $ 66.869,88.

La evolución del RIPTE refleja en un porcentaje elevado los acuerdos de paritarias que en general tienen lugar a partir de marzo de cada año, con convenio de pagos en cuotas.

Los trabajadores en relación de dependencia con aportes a la ANSeS suman poco más de 7 millones, alrededor del 70% de los casi 10 millones de asalariados en relación de dependencia registrados. Y hay otros 2 y medio que aportan a las cajas provinciales u otros regímenes. Estos 10 millones, a su vez, representan la mitad de los todos los puestos de trabajo formales e informales el país (monotributistas, autónomos y trabajadores por cuenta propia informales).

El RIPTE se calcula en base a la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores bajo relación de dependencia y que fueron declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.

El balance salarial marca que, punta a punta, la pérdida salarial acumulada de los últimos 4 años fue del 18% y que casi no hubo una recuperación respecto de fines de 2019.

Como índice salarial, el RIPTE se utiliza cada tres meses para fijar la mitad del porcentaje de movilidad de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo.