Se trata de un joven de 21 años en situación de calle. Se determinó que sea internado en el Hospital Borda.

Buenos Aires Declararon inimputable al hombre que agredió a palazos a dos mujeres en el barrio porteño de Belgrano

El hombre que agredió a dos mujeres en menos de cinco minutos el pasado 6 de febrero en el barrio de Belgrano R y que fue detenido el viernes por la Policía de la Ciudad, fue declarado inimputable por la Justicia porteña. Así, se dispuso su internación en el Hospital Borda.

La causa contra el indigente violento, señalado de haber sido el autor del ataque a dos mujeres en cinco minutos el último fin de semana; la inició Fiscalía PCyF N° 7, a cargo de Matías Hugo de Sanctis. Era por lesiones. Ante esto y a pedido de la defensa, la titular del Juzgado PCyF N° 9 dispuso que el agresor fuera examinado por médicos forenses, quienes concluyeron que “no comprendía la criminalidad de los hechos ni podía estar en juicio”, según indicaron fuentes judiciales.

“La jueza declaró su inimputabilidad, sobreseyó al hombre e hizo lugar al pedido de la fiscalía de que se dispusiera su internación involuntaria en una institución psiquiátrica, como medida de seguridad”, ampliaron. Y destacaron que el fiscal había pedido la prisión preventiva en base a las conclusiones de un perito y del informe interdisciplinario del Hospital Alvear, que determinaban que “comprendía el acto, podía dirigir sus acciones y afrontar el juicio”.

Todo comenzó el domingo 6 de febrero, poco después de las 19 horas, Daniela Czibener fue agredida ferozmente por un hombre en la esquina de La Pampa y Melián, con una golpiza que le causó varias heridas en la cara y en el cuello.

“El domingo pasado a la tardecita, volvía a casa después de tomar un café con unos amigos. Iba caminando por la calle La Pampa, crucé por la linda y arbolada Melián. A media cuadra veo que desde Martínez aparece un sujeto joven, con apariencia de linyera, bastante sucio y con una melena negra muy abultada. Camina hacia la esquina y vuelve a emprender la marcha en mi dirección. Yo bajé la cabeza para que al pasar cerca no se sienta intimidado y cada uno siguiera su rumbo, cuando de la nada, siento un fuerte golpe en el mentón y el cuello. No entendí lo que pasó y me tocó, grito, veo que el hombre tiene un palo en la mano, vuelvo a gritar y observé que seguía caminando como si no hubiera pasado nada”, afirmó en su relato, reiterado en una denuncia ante la Policía de la Ciudad.

La prima de la víctima frenó a un patrullero que pasaba y le indicó a los policías que un hombre “con ropas oscuras, palo blanco, con aspecto de indigente, golpea desde su espalda a su prima con un palo sin mediar palabra en la cabeza”, según un informe posterior. Luego, el hombre huyó por La Pampa. Un operativo cerrojo lo encontró en avenida Los Incas, a pocas cuadras, sin el objeto contundente en su mano. La víctima fue atendida por una ambulancia.