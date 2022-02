https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Camuflaje" del director argentino Jonathan Perel. Crédito: Off the Grid, Alina Films

El rol de la memoria "Camuflaje" y "Un año, una noche" nos hacen recordar

Cuini Amelio Ortiz (desde Berlín)

En la sección Forum de la 72° edición de la Berlinale se presentó "Camuflaje", del director argentino Jonathan Perel. Es un film de formato documental, con encuentros organizados, valioso no solo por su contenido sino porque arriesga en la narración. Es la historia de Félix Bruzzone, quién hace jogging todos los días alrededor de la zona militar Campo de Mayo, e incluso adentro. Mientras corre, nos cuenta que tiene una casa cerca, que cuando se compró el terreno no sabía aún que en Campo de Mayo había muerto su madre, secuestrada cuando él era un bebé durante la última dictadura militar. En su itinerario encuentra gente relacionada con el sitio de maneras muy diferentes. El ensamble es inquietante. Un reflejo de la sociedad que nos rodea. Valiente y sugestivo trabajo, que no da respuestas sino que impulsa a hacernos preguntas. Allí reside el suceso del film.

En competición se presentó "Un año, una noche", del realizador Isaki Lacuesta, coproducción España/Francia. Céline (Noémie Merlant) y Ramón (Nahuel Perez Biscayart) estaban entre los espectadores del concierto de rock en el Bataclan la fatídica noche del atentado terrorista a dicho local. El film cuenta con gran intensidad las huellas que deja una vivencia semejante en la vida de una joven pareja. Cuestionarse y replantearse la propia forma de vida o seguir viviendo como siempre, sin permitirse ni un minuto de flaqueza. Buena parte de la fuerza del film se debe a sus maravillosos protagonistas, tanto Merlant como Pérez Biscayart, quienes nos llevan a avistar el abismo en el que puede llegar a caer el alma humana si no hay contención, desahogo y solidaridad.