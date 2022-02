Falta la firma pero Unión ya lo vendió a "Picotón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.02.2022

13:24

Tanto Unión como Orlando City fueron adquiriendo compromisos administrativos que "consagran" el contrato comercial. Lo único que falta es el sello final de la MLS. Fue primicia de El Litoral: ¡el club recibe 600 millones de pesos!.

Es raro de entender, pero no sólo el título. En realidad, lo que cuesta explicar es que Unión ya vendió en una cifra histórica a un futbolista propio, que es Gastón González, a quien recién va a transferir a la MLS de los Estados Unidos el 3 de mayo. Ese día, la AFA enviará el CTI (Certificado de Transferencia Internacional) desde Viamonte hasta la sede de la franquicia americana Orlando City. En ese camino, los clubes cruzaron obligaciones administrativas mutuas que hacen que el pase esté "consagrado". La pregunta de los 3.3 millones de dólares "limpios" para Unión es una sola: ¿cuándo se firma?. Es casi un hecho que será en Buenos Aires, a fines de la semana entrante.

De esa primera oferta que El Litoral publicó como anticipo en diciembre del año pasado hasta el último gran acuerdo final, Unión fue ganando pequeñas "batallas", siempre con la colaboración del futbolista y de Gustavo Goñi, agente FIFA del chico. El primer gran "triunfo", además de llevar los 2.6 brutos a 3.3 limpios, fue retener a "Picotón" hasta el 1 de mayo: juega todo el formato llamado clasificación de la Copa de la Liga, juega el clásico, la Copa Argentina y hasta una parte importante de la Sudamericana.

El segundo gran "triunfo" pasó por el momento de la revisación médica de Gastón González y su acuerdo salarial por cinco años con Orlando City. Cuando el jugador viajó a Buenos Aires, se encontró con los médicos americanos en la conocida Clínica Rossi (ahora Rossi Center) y superó todos los testeos médicos, el pase quedó consolidado.

Acaso fue ésa la última gran "pelea" desde Santa Fe hasta Disney. Los americanos querían realizar la revisión en mayo; Unión puso como requisito antes de empezar el campeonato argentino, algo que finalmente Orlando City aceptó. Con la revisión acordada, el riesgo asumido por los "gringos" y las cláusulas acordadas, "la venta ya se hizo" confiaron al diario de Santa Fe.

¿Qué es lo que falta para el "gancho" y el gran anuncio de Unión?: la MLS está agregando al contrato esta exigencia del Tate respecto a la revisión médica de "Picotón" González. Como se sabe, en las únicas dos ligas del mundo donde el pase no va a un club son Inglaterra (Premier League) y Estados Unidos (MLS), que aseguran y avalan el "pago garantido".

En concreto y pasando en limpio: si "Picotón" hace 20 goles de acá al 1 de mayo ya Unión no podrá pedirle más dinero a los americanos; por el contrario, si Munúa no lo pone más de titular, no juega o se para por cualquier motivo, Orlando City no podrá "volver atrás" la compra de 3.3 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha (el Tate se queda con el 30) de Gastón González.

"Era más fácil si lo comprábamos a González y se venía; Unión nos pidió que quede hasta mayo, por lo que hubo que retocar cuestiones sobre la marcha", aseguran a El Litoral desde La Florida. En principio, más allá que se puede hacer vía PDF con firma digital desde la virtualidad, el acuerdo será físico en Buenos Aires: encuentro, ganchos cruzados y la esperada foto de "Picotón" con su nueva camiseta.

En cuanto al ingreso para las arcas tatengues será algo determinante para su economía. Tanto Vélez con la venta de Thiago Almada al Atlanta United como Independiente de Avellaneda con la transferencia de Alan Velasco al Dallas FC iniciaron un camino legal, administrativo y financiero con la MLS que repetirá Unión de Santa Fe. Tal como lo anticipó de manera exclusiva El Litoral en este espacio, a las arcas del Tate ingresará la friolera de ¡600 millones de pesos!.

El contrato, más allá de las cláusulas administrativas, no tiene ningún sistema de bonos entre los clubes. "Son 3.3 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha y ese otro 30 de Unión es en sociedad con Orlando City", aseguran.

La MLS inicia el último fin de semana de este mes. En el caso del nuevo club del por ahora tatengue Gastón González, verá acción en La Florida, de local, el domingo 27 de febrero (a las 15 hora local), recibiendo a Montreal. El entrenador, que dialogó el año pasado en exclusiva con El Litoral reconociendo su deseo de fichar a "Picotón", es el colombiano Oscar Pareja. En su primera salida a la ruta, Orlando City visitará el martes 5 de marzo a Chicago.

Entre los más conocidos, "Picotón" irá en mayo a un plantel de Orlando City que tiene al experimentado peruano Pedro Gallese en el arco, el argentino (ex Racing) Rodrigo Adrián Schlegel junto al brasilero Ruan Teixeira en la cueva. En zona de medios, los uruguayos César Araujo y Mauricio Pereyra. En la ofensiva, el goleador polaco Ercan Kara junto al "Niño" Torres (Facundo Daniel, uruguayo, de 21 años y ex Peñarol).

Agüero y Peralta Bauer: oficial

Con el libro de pases ya cerrado, Unión oficializó las últimas dos caras nuevas para el plantel de Gustavo Munúa, que por estas horas está viajando a Córdoba para jugar el jueves a la noche contra Talleres en el Mario Alberto Kempes por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

"El marcador central Facundo Agüero se sumó al Tatengue. Tiene 27 años y su último Club fue La Serena de Chile. Tras superar la revisión médica, firmó contrato por un año con opción de compra", avisó Unión acerca del defensor.

"El extremo Mariano Peralta Bauer ya es incorporación Tatengue. Tiene 23 años y su último Club fue San Lorenzo. Llega a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra", agregó el Tate en sus redes sociales.