"Ojalá Manchester City gane la Champions", deseó el Kun Agüero

Martes 15.02.2022 - Última actualización - 14:09

13:57

El exjugador se sinceró en su cuenta de Twitter y deseó que uno de sus últimos equipos gane una de la competencias más importantes de Europa.

Sergio "Kun" Agüero respondió hoy varias preguntas en su cuenta de Twitter y deseó que su exequipo Manchester City sea el ganador de la Liga de Campeones de Europa, algo que hasta el momento nunca consiguió. "Ojalá Manchester City", respondió cuando le consultaron quién ganará la Liga de Campeones de Europa y así dejó de lado su deseo por el París Saint Germain (PSG) de su amigo Lionel Messi.





Sin embargo, le tiró flores al rosarino y dijo que si tuviese que elegir solamente "una camiseta" que intercambió es la del delantero y capitán argentino, su compañero de habitación en las concentraciones con la Selección.





Además, el exfutbolista aseguró que Phil Folden es el "mejor futbolista" del conjunto inglés dirigido por el español Joseph Guardiola. En rememoración a su época como deportista, Agüero afirmó: "El mejor jugador que enfrenté fue John Terry", en alusión al exdefensor de Chelsea y el seleccionado inglés. Eso sí, también sumó a los españoles Charles Puyol y Sergio Ramos, al británico Rio Ferdinand y al neerlandés Virgil van Dijk.

Ojalá el Manchester City ❤️ https://t.co/lRlgkD3cpK — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022





Por otro lado, el "Kun" se sinceró sobre cómo hubiera sido su futuro si no jugaba al fútbol de manera profesional: "No sé qué hubiese pasado. Siempre me pregunto qué pasó. Viviendo en un villa necesitás mucha suerte y quizá hoy no estaría aquí".





Y también contó cuando Bayern Múnich de Alemania lo siguió de cerca pero como jugó mal frente a Estudiantes se llevaron a José Sosa: "Me contaron esa historia cómo fue. Los del Bayern Múnich me fueron a ver un partido contra Estudiante de La Plata. Jugué horrible justo".

Agüero aprovechó también para desligarse de unas fotos en las que se lo vio con Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente de Independiente, respectivamente. "Esas fotos son del día que les presenté el proyecto del complejo en Villa Domínico que hicimos con Gabriel Milito. Fuimos a pedir permiso", aclaró.

Con información de Télam.