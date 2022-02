Línea directa: "pérdida de agua", "tierra de nadie" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.02.2022 - Última actualización - 14:56

14:53

Pérdida de agua

UNA LECTORA

"Es impresionante la cantidad de agua que brota del asfalto frente a la Seccional 1° de la Policía, en calle Primera Junta entre 25 de mayo y Rivadavia. Hay una grieta que atraviesa toda la carpeta asfáltica y de allí brota agua limpia que corre hasta los desagües pluviales. Como están ahí nomás, ni siquiera hay un gran charco. Pero corre muchísimo, lo que da cuenta de que es una pérdida grande. Espero que lo solucionen a la brevedad. Gracias por el espacio".

****

Tierra de nadie

RAMÓN

"Los motochorros están de parabienes en la ciudad. Ya nadie controla nada. Es tierra de nadie".

****

Teléfono fijo

MARIA DEL HUERTO

"Quiero adherir al mensaje de la Sra. Lidia de Salvador Caputto respecto de la línea telefónica. Coincido totalmente y lamento lo que le ha pasado. Yo ya lo viví, y tuve que dejar de tener teléfono fijo. Me cansé. Hasta inicié un expediente porque aunque no funcionaba la línea, la factura seguía llegando. Hay mucha gente que dejó de tener teléfono fijo porque cuando se le rompía no lo arreglaban. Le deseo de corazón que tenga suerte".

****

Fe de erratas

ANTONIO CAMACHO GÓMEZ

"A través de la presente quiero advertir que el poema que salió el pasado 7 de febrero en la sección Fúnebres titulado 'Llanto por Antonio Manuel Camacho', no corresponde al que debió salir. No fue un error de El Litoral sino que la confusión es de quien lo remitió. Quiero aclararlo porque habrá llamado la atención de los lectores de vuestro prestigioso vespertino la temática del poema publicado. Hecha la aclaración, les agradezco esta publicación".

****

Tarjeta única de ciudadanía

MYRIAM KOLDORFF

"La Tarjeta Unica de Ciudadanía (TUC) es una tarjeta alimentaria implementada en 2008 por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, y abarca a 185.000 titulares con una inversión de 49.500.000 de pesos mensuales. Su pago se suspendió en julio del año pasado. Una y otra vez desde julio anunciaron que los fondos estaban ya a disposición. Fue un falaz anuncio que nos hizo ir varias veces al banco con el consiguiente cansancio, gasto de transporte y deterioro acumulado que esto implica. Necesito ser autorreferencial para enfatizar la falta de honestidad de los funcionarios. Hubo que re empadronarse, lo cual hice con la ayuda de una asistente social a través de una computadora. Se aduce que yo bajé una aplicación desde un teléfono smart y por eso no me pagaron lo que corresponde. A mí me deben 9.000 pesos desde julio, hace unos días fui a buscar la nueva TUC y sólo se me adjudican $ 4.050 y no el monto que corresponde. En Rosario nadie puede darme una respuesta porque no manejan información de ningún tipo y seguro que esto es extensivo a toda la provincia. No se pagó la totalidad de lo que se adeuda. Uno sigue sin entender cómo se ha permitido tal maniobra y sin que nadie abogue por la causa de la gente con menos recursos. En la gestión anterior, jamás tuvimos problema. Encima, con la inflación imparable que azota a la Argentina, hemos perdido el valor de lo que podíamos comprar con la tarjeta, entonces que no nos paguen lo que corresponde, genera una sensación de indignidad sin precedente".

****

Llegan cartas

Palabras que hablan

MARTA FERNÁNDEZ

Jesús era generoso, le gustaba dar todo a los demás, por eso les entregó su tiempo, su energía, sus habilidades y su amor sin esperar nada a cambio. Jesús era tan generoso que compartió sus propios dones con los discípulos como se puede leer en Lucas 9: 1-2; también vemos cómo Jesús delegó, primero les enseñó a sus discípulos y luego les compartió su poder para que pudieran ser representantes de Él y de esa forma cumplir su misión en el mundo.

¡Cuántas enseñanzas nos dejó el Hijo de Dios! En ocasiones nos vemos agobiados en nuestro día a día, porque tenemos muchas funciones que hacer y aunque tengamos personas que nos puedan ayudar, no se lo permitimos; nos gusta hacerlo todo solos, porque no queremos delegar, no nos agrada tener que compartir nuestros conocimientos con otros para que éstos nos puedan ayudar.

Pero si Jesús que llevaba a cabo una misión que demandaba mucha responsabilidad, pudo enseñar a sus discípulos y entregarle a cada uno poder para que pudieran cumplir con sus misiones, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Jesús tenía un carácter lleno de buenas intenciones y amabilidad, por eso se alegraba de poder compartir toda su sabiduría y amor con los demás.

Lo bello es que Jesús aún sigue siendo generoso con los seres humanos, nos sigue compartiendo sus dones para que también se los entreguemos a otros, para que sigamos siendo sus lumbreras en el mundo.

Jesús nos sigue entregando todo su amor, misericordia y perdón de una forma gratuita. Y también quiere compartir su morada celestial con nosotros. Por eso vino a la tierra, se hizo hombre para enseñarnos el camino y abrirnos las puertas del Cielo. Demos gracias a Jesús por ser tan generoso con nosotros, aun cuando no lo merezcamos.

Que este año que ha comenzado sea la puerta para que podamos, como Jesús, inundar de amor y enseñanzas a todo aquel que se cruce en nuestro camino ... "Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el Reino de Dios, y a sanar a los enfermos". Lucas 9 : 1-2.