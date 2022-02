https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la gran repercusión

El creador del tatuaje de Pikachu y Leo Mattioli no volverá a hacerlo

El “Pikattioli” es furor en redes sociales, pero su creador no quiere que otros lo copien para pasarlo a tinta.

“El Pikattioli no existe”, reza un mensaje que se multiplicó en redes sociales durante los últimos días. Pero la advertencia es falsa, ya que luego se ve la foto del tatuaje que combina a Pikachu y Leo Mattioli. A partir de la viralización, el creador afirmó que no volverá a hacerlo a pesar de los pedidos.

La imagen del personaje de “Pokémon” al estilo del fallecido cantante de cumbia santafesina tuvo enorme repercusión online. Jona Sossi la publicó el último jueves entre sus trabajos más recientes, pero la reacción que provocó en Internet fue mucho más allá de lo habitual. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jona Sossi (@jona_sossi)

“Yo por lo menos no lo voy a volver a tatuar y me gustaría que no lo copien, pero eso ya escapa de mis manos”, comentó el artista de La Plata. De esta manera se corrió a un costado a pesar de la cantidad de comentarios publicados con pedidos del “Pikattioli”.

Sossi incursionó en el mundo de la tinta hace 13 años. Sin embargo, la repercusión que tuvo el cruce de Pikachu y Mattioli lo desbordó. “Jamás viví esta experiencia, hacer algo que le guste a tanta gente. Una parte de mí quiere ver esos tatuajes, pero no, por favor”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

El tatuador explicó que el “Pikattioli” es un diseño personalizado, al igual que el resto de sus trabajos. En cuanto a su método y estilo, precisó que hace los dibujos a mano y luego los digitaliza, pero “siempre son únicos”.

