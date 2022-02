Wanchope contó su verdad sobre su salida de Boca: "Sabía que nunca más iba a ser parte del club"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero de Colón habló sobre su polémica salida del Xeneize y cómo fue la relación que mantuvo con Juan Román Riquelme.

Una de las novelas del mercado de pases de verano fue Ramón "Wanchope" Ábila, quien pujó para salir de Boca y recaló en el Colón de Julio Falcioni. El delantero tuvo una polémica salida del Xeneize, donde muchos apuntaron un conflicto con Juan Román Riquelme por la íntima amistad que guarda de cordobés con Carlos Tévez.

Pero en diálogo con el programa F12 de ESPN conducido por Mariano Closs, Ábila habló de cómo se dio su salida del club de La Ribera. “No conozco los motivos de mi salida de Boca, no tuve mucho contacto con Román, como la mayoría… No sé si pesó mi relación con Tevez, eso se lo tienen que preguntar a ellos. Yo estoy tranquilo, lo único que quería era saber que iban a hacer conmigo”, afirmó Ábila, flamante refuerzo de Colón.

Luego, Wanchope agregó más detalles sobre la relación del plantel xeneize con el Consejo del Fútbol: “Yo con Riquelme tuve buen diálogo, cordial, pero nosotros sabíamos que él era el vicepresidente y estaba aparte del Consejo de Fútbol, pero lo que molesta de los del Consejo, que se encargan del día a día, son las formas de manejarse, que a uno le pueden gustar o no. Yo soy sincero, honesto y quiero que a Boca le vaya bien por mis ex compañeros que son buena gente”, describió el ex Huracán.

Su pase a Colón no es la primera salida de Wanchope Ábila desde Boca, sino que el año pasado se fue a préstamo a la MLS y también habló sobre esa situación: “Yo sabía que desde la primera vez que me fui no iba a volver a usar la camiseta de Boca. Un día, Miguel (Russo) me dice que no me apure en mi recuperación, que me quería para la tercera fecha del torneo y a los dos días tuve una reunión en la que me dijeron que me daban a préstamo a Nacional y Russo me decía que no me iba a tener en cuenta, entonces yo no entendía”, dijo el ex delantero de Minnesota United.

Luego de jugar seis meses en Minnesota, Ábila pasó al DC United, negociación que Riquelme aseguró que él mismo hizo posible, pero Wanchope dio otra versión de los hechos: “Yo lo llamé a Román para pedirle si podía hacer el traspaso del Minnesota al DC United y no me atendió, entonces le deje un mensaje y me dijo que estaba muy ocupado por cosas del club, que lo hable con la gente del Consejo. Entonces, llamé a los muchachos del Consejo pero ninguno me atendió, entonces no sabía dónde estaba parado. Les mandé mensaje y no me contestaron”, describió Wanchope, que, según explicó, está a disposición de Falcioni para debutar con Colón.