Francisco Benítez, recibió un regalo que lo emocionó: una alucinante "piscina playa" para su casa

“Ya no puedo explicar toda la emoción que siento”, expresó el ganador de La Voz, en un video que compartió en sus redes sociales.

Francisco Benítez, el cordobés que ganó La Voz Argentina sigue teniendo satisfacciones inesperadas.

Es que además de ser un cantante de alto nivel y figura muy querida por el público, dada su historia personal de superación y humildad, Francisco ya tiene 587 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Es sin duda una figura pública potente en redes sociales, y las marcas lo saben.

Por eso, este martes el artista mostró en su cuenta que una empresa le regaló una “pileta playa” para su casa, en Colonia Tirolesa. Casa que previamente le había regalado otra compañía de viviendas prefabricadas, en una movida que estuvo motorizada por la influencer Belu Lucius.

Ahora, los dueños de la empresa lo llevaron a Francisco con los ojos vendados y le mostraron la pileta que montaron en el fondo de su casa.

“Es un homenaje de este equipo de gente por lo bien que nos ha hecho sentir a nosotros y a una cantidad de personas en el país”, le dice el titular de la compañía en un video que subió el cantante a sus redes.

Francisco no podía salir de su asombro. “Ya no puedo explicar toda la emoción que siento”, puso Benítez en su cuenta, con una carita llorando. “Uno de los regalos más locos que recibí en mi vida, me dejaron con la boca abierta. No puedo describir esta tremenda sorpresa que me diste”, le agradeció Francisco a los impulsores de esa movida.