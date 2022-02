Boca cerró la contratación de Óscar Romero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante paraguayo llegó a un acuerdo con el Xeneize y se convertirá en el quinto refuerzo del club.

Desde el Consejo de Fútbol ya habían deslizado la posibilidad de sumar a un futbolista más en el actual mercado para acoplarse a un mercado movido con varias caras nuevas como Leandro Brey, Gastón Ávila (volvió de su préstamo en Rosario Central), Nicolás Figal, Pol Fernández y Darío Benedetto. La directiva buscaba un hombre que aportara juego y conexión entre el mediocampo y la ofensiva y lo consiguió: el paraguayo Óscar Romero firmará en las próximas horas.

El mediocampista ofensivo de 29 años quedará ligado a la institución de la Ribera, que lo capturó en condición de libre cuando todo hacía indicar que sería presentado en Botafogo de Brasil. Alertados por la chance de incorporarlo, el Consejo se movió rápido en los últimos días y arribó a un acuerdo. En principio, Óscar llegaría mañana a suelo argentino, se llevaría a cabo su revisión médica y firmaría por 2 años.

Hay que mencionar que Boca estuvo en el último mercado tras los pasos de Ángel Romero, quien finalmente firmó para Cruz Azul de México. Juan Román Riquelme manifestó sobre la posibilidad trunca de ficharlo: “El 3 de enero, Delgado le preguntó qué iba a ser de su vida (por Ángel Romero). Dijeron que tenían dos clubes para irse a Turquía con su hermano y pidió hasta el 15 de enero. Después no hubo más contactos. Me preguntaron de Cruz Azul si estábamos hablando y no. Es un grandísimo jugador, podría jugar con la camiseta de Boca, pero la realidad es esta”. Ahora, paradójicamente, llegaron a buen puerto las negociaciones con su hermano Óscar.