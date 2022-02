https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Parece un deja vú" dijo la hermana de Calu Rivero tras las acusaciones de robo

Marou Rivero fue escrachada con videos de una cámara de seguridad que la mostraban robando en una fiesta. Fueron las propias víctimas quienes compartieron las imágenes y no es la primera vez que se la acusa de robo. La hermana de Dignity se manifestó al respecto, aunque no se hizo cargo de lo sucedido.

Crédito: Gentileza

Hace unos días acusaron a Marou Rivero de robar en una fiesta luego de que los anfitriones revisarán las cámaras de seguridad. Fueron las víctimas quienes compartieron los videos de la hermana de Calu Rivero, pero no se hizo cargo de lo sucedido. Asimismo, la influencer ya tenía antecedentes por el mismo hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, decidió romper el silencio luego de varios días callada. En sus redes sociales compartió un posteo y escribió: "Parece un deja vu pero no lo es". En la foto se puede ver una pared blanca con graffitis y escrito se puede leer: "La única opción es construir". La hermana de la actriz decidió seguir escribiendo y puso: "La diferencia es que yo puedo cambiar frente al otro. Yo sé lo que soy y también sé que el mundo que trato de construir es uno que no lastima a los otros. La única opción es construir, por fuera del pantano". Desde que había salido a la luz la denuncia por robo, la emprendedora había estado ausente de sus redes sociales. Sin embargo, decidió volver para el Día de los Enamorados y les dedicó un día hermoso a todos sus seguidores. A pesar de que en ningún momento hizo mención a la denuncia que tiene por hurto, dentro de poco se sabrá la verdad y lo que resuelve la Justicia. Por el momento, Rivero disfruta de su vida y la comparte con sus fanáticos.

