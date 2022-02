https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.02.2022 - Última actualización - 21:08

20:47

En vísperas del encuentro provincial

No hubo números sobre la mesa de la paritaria docente nacional

Pese a la expectativa generada, la segunda ronda de negociaciones no trajo una oferta salarial. El gobierno y los gremios dialogaron sobre condiciones laborales y firmaron un programa de formación para maestros de todo el país. Fijaron una nueva reunión para la semana que viene.

El ciclo lectivo 2022 está previsto que inicie el próximo 2 de marzo. Crédito: Archivo El Litoral

Por Mauro L. Muñoz SEGUIR A 17 días de la fecha que el calendario marca para el comienzo de clases en casi todas las provincias del país todavía no hay certezas sobre el salario docente. Este martes se llevó a cabo la esperada segunda ronda de paritarias a nivel nacional, donde los representantes de los maestros se reunieron por zoom con el gobierno. Pese a las expectativas generadas, no hubo definiciones respecto a los ingresos. Habrá una nueva reunión la próxima semana, prevista para lunes o martes. El encuentro era esperado con interés por los gobiernos provinciales, ya que sobre esa base cada administración efectivizará luego su propia oferta, definiendo, a partir de ese "piso", ítems como la escala salarial, pago por antigüedad, ofrecimiento de cargos, entre otros. Sin embargo, no hubo números sobre la mesa y sigue la incertidumbre sobre cómo puedan avanzar el resto de paritarias del sector público. Tenés que leer La provincia de Santa Fe citó a las mesas paritarias para abrir la discusión salarial del año En tanto, en la reunión se aprobó la implementación del Programa Nacional de Formación Permanentemente Nuestra Escuela, sobre la que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que “va a devolverle el prestigio a los docentes”. Esperan la oferta El encuentro fue encabezado por el ministro Perczyk y participaron dirigentes de los gremios Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET. La agenda incluyó temas sobre políticas destinadas a la capacitación docente, salud laboral y vinculación de estudiantes con la escuela. Durante el encuentro, no se habló públicamente de los números previstos para el aumento de este año. A nivel nacional, el salario inicial de los maestros es de 41.250 pesos, de acuerdo al piso actualizado en diciembre. Sin embargo, Perczyk ratificó a los gremios que “la decisión política de este gobierno es que los trabajadores de la educación no sólo no pierdan frente a la inflación sino que recuperen el salario”. “Vamos a devolverle el prestigio a los docentes con capacitación permanente y reconocimiento”, destacó el ministro Perzcyk tras el encuentro.Foto: Prensa Educación de la Nación Al término de la reunión, Sergio Romero, secretario general de UDA, señaló que "se pusieron sobre la mesa algunos índices para trabajar en una oferta que esté por encima de la inflación y generar un programa permanente que permita superar el estado de los salarios que se encuentran muy bajos en muchas provincias". Romero resaltó como "muy importante" la firma del acuerdo para implementar el programa "Nuestra Escuela" de capacitación a docentes de todo el país. Asimismo, expresó que se necesita "de manera urgente" una propuesta que permita recomponer el salario. "Estamos esperando la decisión del Poder Ejecutivo que decididamente haga la oferta que los trabajadores con mucha preocupación estamos esperando para recuperar el salario. Ponemos en valor la palabra del Presidente de la Nación (Alberto Fernández) que prometió que aportaría todo el dinero que haga falta en el sistema educativo argentino, así que tenemos la seguridad de que la oferta salarial será de excelencia", indicó la máxima autoridad de UDA. Sobre el Programa En el encuentro, que se realizó en la sede de la cartera educativa, se aprobó la implementación del Programa Nacional de Formación Permanentemente Nuestra Escuela. “Este convenio de formación docente masivo es un derecho, pero también una responsabilidad de las y los docentes argentinos, que tendrán capacitación y perfeccionamiento”, señaló Perczyk. Y agregó: “Este acuerdo es una demanda histórica de las y los trabajadores docentes y nosotros en el Consejo Federal hemos acordado una propuesta de servicio gratuita, con múltiples instancias de capacitación ofrecidas por los Ministerios de Educación Nacional y provinciales, por organizaciones sindicales y universidades nacionales y provinciales”. Los tramos de formación consisten en propuestas de tres o cuatro jornadas, destinadas a docentes que se desempeñan en diferentes roles y niveles en el sistema educativo formal y no formal. Están a cargo de especialistas de diversas áreas y se organizan en ejes temáticos relacionados con problemas singulares de la práctica educativa, ya sean institucionales, curriculares, pedagógicos o didácticos. Las jornadas tienen una frecuencia de un encuentro semanal de una hora y media, que serán transmitidos de manera sincrónica por el canal de YouTube del INFoD - Nuestra Escuela y, una vez finalizados, quedarán disponibles para su visualización de manera asincrónica. La primera en Santa Fe El gobierno santafesino convocó a los gremios docentes a la primera reunión paritaria este miércoles 16 de febrero por la tarde para discutir la pauta salarial del año. El encuentro se realizará a las 17 en la sede santafesina de la cartera de Trabajo. Sobre la propuesta que elevará a los sindicatos docente, el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, adelantó en declaraciones radiales que "hay una referencia nacional alrededor del 40 por ciento" y recordó que "así lo comunicó el ministro de Trabajo de la Nación", Claudio Moroni, en la previa a la reunión de la paritaria docente nacional. En UDA no cayeron bien las declaraciones de Pusineri y hubo respuesta previa al encuentra: “el funcionario se equivoca en anticipar por los medios el porcentaje de la propuesta salarial que, además, estriba de antemano en insuficiente”, manifestó el secretario general del gremio, Sergio Romero. Por su parte, desde Amsafe, adelantaron en un comunicado que plantearán en el encuentro paritario la cuestión "salarial, presencialidad segura, condiciones de trabajo, transporte y boleto educativo", así como "situación epidemiológica, protocolos e insumos".

