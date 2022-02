https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.02.2022

Con pocos días de entrenamiento luego del empate ante Boca y algunas dudas en la formación, recibe a Godoy Cruz, que empató en el debut ante Tigre. Dirigirá Ariel Penel.

Debuta como "local" este jueves a las 17 en el Grella entrerriano... Colón y su mudanza a Paraná

"Somos un equipo muy bueno, muy inocente, no hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano", dijo Juan Román Riquelme, hablando de Boca, después del empate ante Colón. Pero más allá de eso, el empate en el impresentable campo de juego de la Bombonera permitió que Colón no sólo logre el propósito de arrancar con buen pie la Copa de la Liga, sino generarle un serio problema a ese mundo tan particular y en el que, si no se gana, nunca hay paz, que es el mundo de Boca.

Ahora, para Colón, llegó el momento de mostrar algo más. En primera instancia, el partido de este jueves a las 17 ante Godoy Cruz pondrá a prueba el estilo Falcioni. Cualquier cosa estaba permitida si el resultado final era llevarse algo de la Bombonera. Entre otras, que un jugador como Farías se pare de "3 bis". Ahora hay que apostar a algo más ambicioso, sobre todo para marcar diferencias que, a priori, uno cree que existen entre Colón y el rival que llegará a Paraná para enfrentarlo y que se tuvo que conformar con un empate ante un recientemente ascendido como Tigre, en su presentación.

Con pocas prácticas entre la visita a Boca y este partido como "local" ante Godoy Cruz, lo más probable es que se repita buena parte o casi toda la formación que viene de jugar el domingo. ¿En qué se puede pensar?, quizás en la inclusión de Meza como lateral por derecha en reemplazo de Sandoval. El pibe, uno de los goleadores del torneo pasado, hizo mucho más que el defensor que llegó de Argentinos Juniors y que no tuvo un buen debut con la rojinegra. El otro tema a revisar, es el de Paolo Goltz, que fue al banco ante Boca e ingresó en el tiempo adicionado al reglamentario.

Burián; Sandoval o Meza, Garcés, Novillo o Goltz, Delgado; Aliendro, Lértora, Bernardi, Sánchez Miño; Farías y Rodríguez tendrían, en principio, las mejores chances de jugar este jueves a las 17 en el Presbítero Grela entrerriano.

Wanchope Abila se anotó para que Falcioni lo tenga en cuenta, pero la realidad es que le falta ritmo de fútbol y se cree que el partido contra Central Córdoba, en Santiago del Estero, del próximo martes, podría ser el momento ideal para que se analice la posibilidad de su inclusión, al menos en la lista de los viajeros.

A propósito, generó mucho fastidio y enojo en la gente de Colón, la decisión de vender entradas para todos los que asistan al encuentro del jueves a un valor de 250 pesos, como condición indispensable para ingresar a la cancha más allá de que sean socios o que hayan adquirido su palco o platea permanente.