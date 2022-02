Una leyenda del blues llega a Tribus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miguel “Botafogo” Vilanova sube este viernes al escenario de República de Siria 3572. Estará acompañado por los músicos santafesinos Rubén Tissembaum, Federico Weder y Lautaro Daneri. Como banda invitada, estará Santa Fe Blues Band. “El blues es un género que está vivo”, aseguró en una entrevista.

Casi medio siglo de carrera hacen de Miguel “Botafogo” Vilanova uno de los referentes más importantes del blues argentino. Es por eso que su llegada a Santa Fe siempre es una celebración para los que aman la música. También conocido como Don Vilanova, el hombre que integró entre otros grupos, Pappo’s Blues, se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) el próximo sábado 19 de febrero desde las 21. Lo acompañarán músicos locales: Rubén Tissembaum en batería, Federico Weder en bajo y Lautaro Daneri en guitarra rítmica. Como banda invitada, estará Santa Fe Blues Band.

Aunque viajó por Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos, Vilanova asegura que disfruta mucho la posibilidad de tocar en distintos puntos del interior de la Argentina. De hecho, se encuentra abocado, entre otros proyectos, a la difusión de su música y para ello continúa recorriendo los escenarios, llevando a flor de piel su amor por el blues, que lo llevó a lo largo de los años a trabajar con artistas como Joaquín Sabina, Los Guarros, Miguel Cantilo, Vitico, Las Blacanblus y Javier Calamaro y a tocar como soporte de B. B. King, Guns N’ Roses, Carlos Santana, Buddy Guy, Scott Henderson y Jeff Beck, entre otros.

Música viva

En una extensa charla telefónica concedida a este medio, el respetado músico se mostró feliz y expectante de cara a lo que será la fecha en Tribus, donde se reencontrará con el santafesino Rubén Tissembaum, a quien describió como un buen amigo. “Lo conozco desde que era un pibe, hicimos muchas cosas juntos, a estas alturas es un histórico de la ciudad de Santa Fe”, aseguró. Lo que estuvieron preparando para el sábado, adelantó, se basa en los homenajes realizados en un disco llamado “Aryentain Blus Selebreishon”. “Tiene que ver con homenajear, disfrutar y deleitarnos con algunos clásicos del blues argentino, desde Pappo, hasta La Mississippi”, expresó.

Respecto a la metodología del show, que implica la incorporación en escena de músicos locales, Botafogo explicó que es un formato al que le interesa apelar desde hace bastante tiempo. “Me gusta mucho compartir con los músicos locales, se produce una cosa única. Con Rubén y sus diferentes bandas lo hemos hecho un montón de veces. Lo que haremos no son covers, sino versiones, algunas veces más ajustadas, otras más libres, con una impronta personal. Es un homenaje que se basa en toda esa muchachada que ha inspirado a todos los bluseros argentinos. Al versionar sus temas, un poco libremente, queremos demostrar que es una música que está viva”, sintetizó.

Un gran concepto

Trajinar por los escenarios le permitió a Botafogo determinar que existe un gran nivel de músicos argentinos consagrados al blues. “Al principio, me encontraba que en los distintos lugares que iba tenía que hacer un poco de docencia antes de salir a escena, porque muchos músicos no sabían tocar bien el blues. Eso fue cambiando mucho y desde hace unos quince años a esta parte, encuentro músicos impresionantes. En Santa Fe, los músicos jóvenes han mamado de bandas como la Mo' Blues. Hoy, hay generaciones de muchachos que tocan blues de una manera notable, para lo cual también ayudó mucho Internet y la posibilidad de encontrar la música”, explicó.

También se refirió al gran concepto que tienen los bluseros extranjeros de lo que se hace en Argentina. “Se quedan asombrados y es una opinión honesta, no es que lo hacen para quedar bien con el país. Lo sé de primera mano”, aseguró. Y contó una anécdota que lo refleja. “Hace unos cuantos años hubo una convención de blues en Washington. Yo estaba allá, me invitaron y fui con mi amigo Bruce Ewan, con quien tocamos muchas veces en Santa Fe. Cuando llegamos, estaba Taj Mahal (uno de los músicos más importantes del género). Cuando me vio entrar y me reconoció, me vino a dar un abrazo y le dijo a los que estaban con él ‘Ustedes no saben cómo tocan el blues estos gatos. Son muy buenos’”.

Finalmente, dejó un adelanto: “es muy factible que el disco nuevo, que se va a llamar ‘Hereje’, venga con otro de regalo que incluye 28 minutos míos tocando con Pappo blues acústico. Es algo inédito. Lo tenía guardado en un cajón desde hace veinte años, es un regalo que el maestro me hizo. Tiene un audio impresionante”.

En presencia de un maestro

El santafesino Rubén Tissembaum, que subirá al escenario de Tribus con el maestro Miguel “Botafogo” Vilanova también compartió sus impresiones con este medio. “La vida me ha tocado con la varita mágica. Toqué con Pappo, con Willy Crook y fui baterista de JAF y de Ricardo Tapia, cantante de La Mississippi. A Botafogo lo conozco desde 1998, cuando yo estaba en la Mo’ Blues. Lo invitamos a tocar con nosotros y a partir de ahí surgió una amistad tremenda que está vigente hasta el día de hoy”, explicó.

“Mi sensación con Miguel es estar con un maestro del blues y la actuación en sí, por la mística que tiene. Hemos tocado juntos unas treinta veces, en Buenos Aires, Rosario y Paraná. En el escenario, cuando toco con él, el tiempo se me pasa volando. Aparte de eso, lo que valoro más allá de su virtuosismo es la parte humana. Es un maestro de la vida, del respeto y la humildad. Me siento un agradecido de poder compartir el escenario con él. Siento mucha vibración cuando tocamos juntos. Son muchas las cosas que da, tanto a mí como al resto de los músicos”, añadió.

Rubén, que actualmente está radicado en Nueva York y se encuentra en Santa Fe por tres meses para cumplir con una serie de actuaciones, aseguró finalmente que el blues siempre está vivo. “Es una música que tiene su gente que la sigue siempre. Es muy agradable. Estoy empapado de lo que es el blues actual y noto que hay muchos jóvenes que tocan muy bien”, cerró.

Puntos de venta

