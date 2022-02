https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.02.2022

8:30

Cine Coplas en el corazón de Berlín

Cuini Amelio Ortíz (desde Berlín)

En competición se mostró "Leonora, addio" que Paolo Taviani dedica a su hermano Vittorio, que ya no está, falleció en el 2018. Los hermanos Paolo y Vittorio Taviani firmaron juntos lo que hoy son clásicos ineludibles como Padre Padrone, La noche de San Lorenzo o Kaos, por citar algunos de los tantos títulos realizados en las últimas seis décadas. El film de Paolo Taviani narra el viaje de las cenizas de Pirandello desde Roma a Agrigento en Sicilia, diez años después de la muerte del escritor. El intento fallido de trasladar las cenizas en un vuelo americano obliga al delegado municipal de Agrigento a transportarlas en tren. El viaje, dentro de un vagón colmado, nos aporta un muestrario de personajes en una Italia aún marcada por la guerra. El film cambia completamente de registro en el epílogo, con un cortometraje inspirado en el cuento de Pirandello "El clavo", saltando del maravilloso mar

siciliano a las sórdidas calles de Brookling en los años 30.

En la sección Berlinale Special se mostró el último trabajo de la directora argentina Lucrecia Martell, es un mediometraje de formato documental. Las expectativas puestas en un trabajo documental de Lucrecia Martel eran enormes. Pero Martell nunca decepciona. Su viaje a la música crea vínculos entre ayer y hoy, entre coplas y tango. No es casual que uno de los motivos recurrentes del film sean los puentes, porque los puentes conectan. Es una

fiesta, con mujeres estupendas, que cantan, bailan, ríen, hablan. Una fiesta -para decirlo con las palabras de Martell y su actriz-musa Julieta Lazo- no puede tener un/a protagonista, sino que en ella participan todos, de otra manera no sería una fiesta. Yo me divertí enormemente en esa fiesta y lo mas gracioso - y difícil – fue cuando terminó la proyección de prensa y muchos de mis colegas alemanes, que conocen mis orígenes argentinos se me vinieron en bandada a preguntarme que era eso de las coplas, las copleras y si el tango también era copla (!?) Intenté explicar lo mejor posible el tema. Me pregunto si entendieron algo.