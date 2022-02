Unión va fortalecido al Kempes contra Talleres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La idea de Gustavo Munúa es repetir el mismo once titular que arrancó y le ganó 1 a 0 al River de Marcelo Gallardo en Santa Fe. La única duda pasaría por meter a Enzo Roldán de entrada: el tema es ¿quién sale?.

¿Con los mismos a Córdoba?. Los once titulares que iniciaron ante River Plate en el 15 de Abril. Si bien, a la larga, Enzo Roldán será titular en este equipo, es posible que contra Talleres vuelva a sentarse en el banco de relevos. Crédito: Eduardo Seval

Si bien no lo confirmó públicamente, es casi un hecho que el uruguayo Gustavo Munúa pondrá frente a Talleres el mismo once titular de Unión que arrancó (y le ganó) contra el River Plate de Marcelo Gallardo, el sábado pasado en el 15 de Abril. El partido irá este jueves desde las 21.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Moyano; Vera, Calderón, Brítez y Corvalán (C); Juárez, Nardoni, Portillo y González; Luna Diale y el "Loco" Álvez serían los nombres.

A propósito, el DT, Gustavo Munúa, habló con "100% Deporte" (Radio Sport de Montevideo): "Hemos arrancado bien el año contra un equipo fuerte como River, en un partido que sabés que te va a exigir en muchísimos aspectos. Por ejemplo, si perdés el balón, ellos tienen transiciones rápidas y las aprovechan, son verticales, es un equipo completo con cimientos muy sólidos, habiendo armado un equipazo para este 2022. Pero realmente nuestros muchachos hicieron un gran partido en todos los aspectos que nos llevó a una victoria sobre todo justa".

Respecto a los elogios que ha recibido recientemente, Munúa comentó que "siempre es lindo que la gente y los rivales valoren el trabajo del equipo. Eso quiere decir que vamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, sabiendo que recién estamos arrancando el torneo". El uruguayo había sido presentado como nuevo DT de Unión a fines de setiembre del año pasado, logrando en el cierre de la temporada la clasificación a la Sudamericana 2022 al vencer 3-0 a Colón en el clásico por la última fecha del certamen.

"El equipo sigue estando estable y mejorando, esa es nuestra idea. Este año tenemos tres competiciones, teniendo expectativas e ilusiones, pero sobre todo queremos ir creciendo partido a partido con este plantel que hemos armado, con una base sólida y con jóvenes de muchísima proyección", señaló. Munúa destacó que 'los más jóvenes del plantel en su mayoría son chicos del club, tienen dinámica, buena técnica y muchas ganas de crecer y seguir dando pasos a nivel profesional'.

Para esta temporada, el entrenador incorporó a tres compatriotas: el golero Santiago Mele, el defensa Diego Polenta y el delantero Jonatan Álvez. El técnico dijo: "Mele es un arquero joven, un gran golero que hoy no tiene techo. Respecto a Álvez, pudo meterse rapidísimo en el equipo, rompe muchas líneas, trabaja para el equipo, tiene movilidad, gol y muchísima experiencia que nos viene muy bien".

Luego informó que Polenta tendrá una nueva resonancia para confirmar si la molestia que sufrió la semana pasada es o no un desgarro, ya que el jugador se siente bien actualmente. "Él está trabajando espectacular, ojalá que en la nueva resonancia no salga nada, si no, va a tardar 15 o 20 días más de recuperación", comentó Munúa.

Munúa también destacó al delantero argentino Mauro Luna Diale, autor del 1-0 ante River: "Es un jugador fenomenal, viene creciendo mucho desde el año pasado, terminando muy bien. Es un jugador completísimo, con mucha dinámica, con buen uno contra uno, con creatividad, sabe donde colocarse, tiene gol, salta una barbaridad, rompe líneas". Y agregó: "Es un jugador diferente, veremos cuánto nos dura. Estamos contentos con él y con el resto del equipo. Es muy lindo contar con su fútbol, y también es importante para el espectador".

Respecto al fútbol argentino, el técnico de 44 años aseguró: "Los partidos se juegan sin público visitante y las canchas están llenas. Aquí sos visitante de verdad. La gente empuja y se hace sentir. Son todos partidos muy parecidos a la Libertadores por dinámica, intensidad y ambiente. Es una liga que me ha sorprendido en diversos aspectos, realmente se disfruta".

"Nos hemos sentido muy cómodos en Unión, trabajando en un ambiente muy agradable, un ambiente con ganas de crecer y para mí eso es fundamental. Con los dirigentes tenemos una relación muy cercana, se trabaja en equipo de verdad", afirmó el uruguayo. E indicó: "Sobre todas las cosas se mira mucho la forma más allá del resultado; claro que todos los resultados no pueden venir de manera espectacular, a veces uno gana o pierde y no sabe por qué, el año pasado tuvimos algún traspié pero el apoyo fue inmediato por la forma y la insistencia del equipo, por cómo el equipo se comportaba y eso lo supieron visualizar rápidamente, y fue algo que le dio confianza a todos, jugadores y cuerpo técnico".

"Para perdurar y tener cierta regularidad es importante tener cierta continuidad en determinada forma de jugar. Y nosotros venimos con una línea muy linda; sí somos muy exigentes con nosotros mismos, pero lo más importante es vivir el día a día, crecer cada entrenamiento y cada partido. Queremos seguir mejorando nuestra identidad como equipo. Después tendremos algún partido donde las cosas pueden no salir o donde el rival te supere, pero teniendo estabilidad tenés más posibilidades de encontrar resultados positivos", concluyó Munúa.

Hoyos tendrá a Villagra en la "T"

El técnico de Talleres, Ángel Guillermo Hoyos, cuenta con esperanzas para recuperar a algunos de los jugadores lesionados del plantel de cara al duelo de este jueves a las 21.30 ante Unión de Santa Fe. De acuerdo al entrenamiento de esta mañana del plantel albiazul, el volante Rodrigo Villagra trabajó a la par del grupo y podría estar disponible, figurando de alta luego de contraer Covid 19.

El virus le privó al ex Rosario Central estar presente ante Platense, pero como lo contrajo en los días previos al duelo, llegaría con los plazos de recuperación. Restará conocer el saldo y la evolución física para disputar los 90 minutos.

Vale aclarar que no llegarían en condiciones ni el delantero Michael Santos ni el volante Diego Valoyes, por sendas lesiones. Sí podría llegar en plenitud el defensor Rafael Pérez, quien se retiró de Vicente López a causa de una molestia, por precaución. El albiazul juega este jueves a las 21:30 en el estadio Mario Kempes, por la 2° fecha de la Copa de la Liga Profesional contra el Unión de Gustavo Munúa.